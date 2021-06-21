快訊／北農群聚染疫　聯醫副總院長警告：萬華進入「第三波感染」

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

台北農產運銷公司群聚感染擴大，整個工作場域共計47人確診，而士林某長照機構也被爆出共25人陽性確診。台北市21日召開記者會，北市聯醫副總院長璩大成表示，萬華從第一波開始，6月初第二波，現在第三波又再發生，引起高度關注。

璩大成表示，源頭的部分深入調查，一定要說誰是第一位感染者，要有更強證據，並做保守評估，第一波所謂萬華北農疫情，5月底就暫告一段落，很不幸在6月初有第二波，直接跳到濱江，也就是南邊的工作地點，形成群聚（cluster），員工出來休息有一定接觸，現在萬華有第三波又再發生，引起高度關注跟關懷。

▲北農群聚擴大，防疫專車載北農員工抵達聯醫和平醫院快篩。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市長柯文哲表示，本來清零計畫是確診數每週降一半，以確診者為同心圓為中心，往外擴散消滅，但現在有兩個地方，一個士林區，一個是萬華，士林有長照機構感染，一次就相當多人感染，萬華則跟果菜公司有關。

柯文哲說，台北快篩陽性率慢慢下降，北市是以每週為單位統計，隨著居家隔離人數下降，就可以空出更多人力去做熱點消滅站。

此外，柯文哲說，不可諱言，上週五大家被新聞嚇到，疫苗預約接種率從98%降到79.08%，後來又回到90%以上，該打疫苗還是要打。

台北農產運銷公司先前累計19名員工確診新冠肺炎，北市府產發局20日晚間又公布北農員工又新增1位確診者，總計有20位確診者，另公布批發市場、零批場攤位承銷商共18位確診，北農整個工作場域共有45人群聚。

此外，台北市衛生局20日傍晚也緊急對外表示，士林某長照機構在6月8日有一名長者身體不適送醫，篩檢結果呈陽性，馬上進行全員快篩，檢測出1位長者快篩陽性；12日晚間另一長者出現身體不適，送醫篩檢結果呈陽性，衛生局14日即刻安排機構全面普篩74人，共25位陽性確診。