三峽舊衣回收廠大火！450坪鐵皮屋陷火海　焦味北市都聞到

▲三峽舊衣回收廠凌晨大火，熊熊火光伴隨濃煙直竄天際，連北市都有民眾聞到焦味報案。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三峽區21日凌晨1時許，三樹路98巷一間鐵皮屋發生大火，由於內部囤放大量回收衣物，火勢燃燒猛烈，熊熊火舌伴隨黑煙直竄天際。警消獲報趕抵，立即佈設水線射水救災，經聯絡業主後排除屋內有人受困，在火場外射水阻止火勢蔓延。火場濃煙隨風飄散到其他地區，連台北市都有人聞到煙味，誤以為發生火警報案。

▲警消在現場射水，將火勢侷限避免延燒。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，起火的鐵皮屋平常做回收衣物工廠使用，內部囤放大量可燃布料，起火時屋內無人。附近住戶發覺鐵皮屋起火，深怕火勢燒到自己家，立即報警求救。火勢在倉庫內越燒越大，火舌伴隨濃煙從鐵窗竄出，450坪鐵皮屋迅速陷入火海，熊熊火光照亮火場夜空。

警消於凌晨1時56分獲報，派出47輛各式消防車、130名警義消到場，由於該處為水源不足區域，警消陸續增派水庫車到場支援，但因路幅狹小，其中一輛救助器材車不慎偏離路面，一側輪胎陷在路旁草叢，只得請其他救援車輛幫忙脫困。

▲一輛救助器材車偏離路面，等待其他車輛支援。（圖／記者游宗樺攝）

警消在現場拉出7條水線射水，成功將火勢侷限避免延燒，並在3時27分將火勢控制，所幸鐵皮屋內無人，並無人員受困傷亡，燃燒面積約450坪。帶有碳粒的火場濃煙隨風飄散，三峽鄰近區域的民眾紛紛報案指稱聞到燒焦味，連北市都有人聞到焦味報案，經警消派員到場評估，研判為三峽火警導致。

▲450坪廠房遭火舌吞沒。（圖／記者游宗樺攝）