快訊／宜蘭礁溪民宅大火　4消防分隊人車緊急救援

記者游芳男／宜蘭報導
20日10時18分許，宜蘭礁溪鄉玉龍路二段293巷一民宅，突竄出濃煙大火，情況一度危急，宜蘭消防局派出礁溪共4消防分隊人車趕赴救援。
宜蘭礁溪鄉玉龍路二段293巷一民宅上午不明原因失火，民眾報案救援，宜蘭消防局共計出動第一大隊、礁溪、頭城、特種分隊救災人車前往搶救，初步了解，目前尚未發現有人受困。
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20日10時18分許，宜蘭礁溪鄉玉龍路二段293巷一民宅，突竄出濃煙大火，情況一度危急，宜蘭消防局派出礁溪共4消防分隊人車趕赴救援。
宜蘭礁溪鄉玉龍路二段293巷一民宅上午不明原因失火，民眾報案救援，宜蘭消防局共計出動第一大隊、礁溪、頭城、特種分隊救災人車前往搶救，初步了解，目前尚未發現有人受困。
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