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小心觸犯禁忌！送禮「8樣」NG商品千萬別送出手

▲▼禮物,愛情,聖誕節,節慶,送禮。（圖／翻攝自pixabay）
▲送禮得注意有些風水禁忌千萬別觸犯。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

在特殊的節日裡、朋友喬遷開店、聯繫感情時，我們會用贈送禮物表達心意，挑選禮物的時候，有些小細節必須特別注意，據《旺好運》網站指出，如果送錯禮物，很有可能影響你和對方的運勢，甚至會讓彼此的關係變得不好，一起來看看有哪些事項得注意吧！

送禮禁忌一：不要送「財神」
朋友做生意開店時，不要隨便送「財神爺」，因為神佛應該由開業一方自己從寺廟請來，而不是由他人贈送，有可能會導致財運停滯不前。

送禮禁忌二：不要送鐘錶 
「送鐘」諧音「送終」，是不吉祥的離世之詞。

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送禮禁忌三：不要送刀劍
劍、剪刀、指甲刀、菜刀等物品，都表示著一刀兩斷。

送禮禁忌四：不要送鞋 
鞋的諧音是邪，不吉利，因此送鞋子，雙方很可能會斷了聯繫。

送禮禁忌五：不要送梨子和李子 
梨子和李子的諧音都與「離」有關，有分離的意思。

送禮禁忌六：不要送枕頭 
枕頭是日常生活中貼身物品，如果不是家人或是親密的情人，送枕頭很可能會減少高枕無憂的時間。

送禮禁忌七：不要送傘和扇子 
傘和扇的諧音為「散」，都暗喻分開、永別意思。除非要絕交，否則別把當禮送人。

送禮禁忌八：不要送古董 
古董容易招惹邪靈附著，且來歷較難查證，容易帶來不好的氣場。

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