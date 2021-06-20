快訊／台中打疫苗再加1死！49歲洗腎男在家突倒地亡　累計已13人

記者游瓊華、李忠憲／台中報導

台中今天共傳出3人施打疫苗後死亡消息，累計已經有13人。台中市衛生局今天在記者會上宣布一名大安區73歲洗腎婦人、太平區一名86歲老翁接種疫苗後死亡；稍早又傳出，清水區一名49歲洗腎男性病患，今天早上不舒服，還讓弟弟有攙扶他，沒多久就倒地死亡。

累計台中市從15日開打疫苗至今，有13人在接種完疫苗死亡，另外還有1人因腎臟癌末期病患接種疫苗後死亡，但暫被判定與AZ疫苗無關，至於詳細死因還要進一步調查中。

台中市衛生局長表示，大安區死亡的73歲洗腎女性患者，有腰椎骨折、糖尿病等病史， 6月15日前往打疫苗，開始大腿痠痛，6月19日家人發現叫不醒老媽媽，趕緊送醫急救，到院前婦人已無呼吸心跳，雖一度救回轉加護病房，但因心跳越來越弱，家屬決定放棄急救，宣告死亡，快篩、PCR皆為陰性，初步診斷死因為心肌梗塞。

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另一位太平區86歲男性有失智、高血壓病史，6月15日前往接種疫苗，18日突然失去意識送醫急救，6月19日宣告死亡。

不過，今天又新增一名洗腎病患接種完疫苗死亡消息，清水區49歲男性，有高血壓及洗腎病史，於6月16接種疫苗，今早出現不適現象後無生命跡象，經醫師初步相驗與個案多重疾病有關，家屬不提出預防接種受害救濟。