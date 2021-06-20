Delta病毒傳播力強！　疫苗「接種率達80％」才可能恢復正常生活

▲新加坡全國已有超過一半民眾施打1劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球各國正積極提升疫苗接種率，以應對傳播力強勁的Delta病毒。全國超過一半民眾已施打1劑疫苗的新加坡，近來仍許多有Delta病毒的確診病例，專家就指出，至少要有80％至90％的人完成接種才有機會恢復正常生活。

根據《聯合早報》報導，新加坡國立大學（NUS）蘇瑞福公共衛生學院副院長古阿烈副教授（Alex Cook）指出，由於Delta病毒的傳播力，比其他變種病毒更強，也讓疫苗的效果稍微減弱，因此應該要有80％至90％的人完成接種，整體防疫措施才能穩定。

古阿烈表示，屆時病毒傳播的風險會大大減少，即使受感染，情況也不會太嚴重，「一旦冠病變得像流感一樣，就算出現感染群，也不須要採取全國關閉的措施。」唯一的例外就是有其他變種病毒出現，疫苗無法有效阻擋。

英國公共衛生署（Public Health England）公布的數據指出，接種兩劑輝瑞疫苗（Pfizer-BioNTech）對於防止Delta病毒感染的效力為88％，阿斯特捷利康（AstraZeneca）則為60％。不過也有研究指出，單劑量AZ疫苗對防止Delta病毒是幾乎無效的。

日內瓦大學（University of Geneva）全球衛生研究所所長費奧（Antoine Flahault）強調，手社交距離和防疫措施，讓病毒保持在低度傳播才是最重要的，「病毒擴散的越多，就越有機會產生新的變異。」

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