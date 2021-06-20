　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柴犬發抖躲校園！100天後變「校犬」趕走暴衝水牛...守護特教孩子

▲▼新北市安溪國中校犬「可樂」。（圖／動督盟提供）

▲10年前可樂流浪到安溪國中，至此展開牠的校犬生活。（圖／動督盟提供，下同）

記者許展溢／台北報導

浪浪變校犬，改變師生成為最美的生命教育，由「台灣動物保護行政監督聯盟與世界愛犬聯盟主辦的「教室裡的牠們—校園犬績優學校選拔」，公佈獲獎名單，其中，安溪國中的校犬「可樂」，在學校11年了，像校園裡的明星，大家都愛牠，學校每學年幫牠慶生，希望同學們能同理到自家的寵物、家人、身邊的好友、同學，進而了解有些感動和溝通，不完全是經由語言，而是要用「心」。

10年前，一隻流浪的柴犬到安溪國中，多次走入校園都被都被警衛發現驅離，趕走又回來，直到有一天極低溫深夜，牠全身發抖躲在校園小角落，遇見剛訓練完羽球隊師生們，教練看著牠可憐模樣，內心不忍，收留一晚，隔天帶到學務處，希望大家可以幫忙看看是誰家的狗狗走失了？但100天過去沒人認領，才決定給牠一個職稱「校犬」，取名「可樂」，讓牠好好的待在學校，給牠一個家。

▲▼新北市安溪國中校犬「可樂」。（圖／動督盟提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲學校融入「生命教育」，用「狗狗教我的事」等活動，讓同學懂得感恩和惜福。

可樂今年11歲，外型輕肥滿、可愛，個性淡定、盡忠職守、不吵、不鬧、很愛乾淨，而學校也將她來校的日子，訂為生日，每一年這一天學校也會幫她慶生祝福。動團表示，因為可樂，學校融入「生命教育」，用「狗狗教我的事」，在學生的聯絡簿定「與狗狗的十個約定」，讓學生自主的在連絡薄寫下感人的小短文，分享心情點滴，讓同學學會疼愛，感謝與狗狗的相遇，想想與家人的相處、感恩和惜福。

動團表示，2016年9月，可樂的右眼失明，師生心疼不已，藉「講座」方式讓同學們知道「生、老、病、死」是自然必經的過程，大家喜歡「可樂」的好，也要接受她的不完美，且該如何預防疾病、治療中及治療後的大小事，且教育同學，一起來守護她，當她的眼。

▲▼新北市安溪國中校犬「可樂」。（圖／動督盟提供）

▲「可樂」還跨出校門到雲林「演講」，感動不少師生。（圖／動督盟提供）

動團提到，可樂因師生的愛重生，牠則用生命守護校園以回報，趕走暴衝水牛、與兇猛野貓搏鬥、療癒特教孩子、喚回萎靡不振的邊緣生，狗老師的愛更蔓延到雲林，感動元長與莿桐兩國中師生。「可樂」首次跨出校門「演講」，元長、莿桐兩國中上千師生聽完她動人的生命篇章，宛如喝下一碗令人充滿能量的心靈雞湯，專注聆聽的人群中，不時聽到低吟的啜泣聲，以及頻頻拭淚的身影，莿桐國中校長陳育民說，除了感動，還是感動，可樂校犬帶給學校的不是改變，而是重溫人與動物最初的親密。

▲▼桃園市菓林國小校犬「小虎」。（圖／動督盟提供）

▲▼桃園市菓林國小校犬「小虎」，也曾三度被驅趕，最後一樣成為幸福的校犬。

▲▼桃園市菓林國小校犬「小虎」。（圖／動督盟提供）

新北市安溪國中與桃園市菓林國小榮獲特優，另外8所獲績優的學校分別是台北市木柵高工、新北市板橋國小、桃園市龍岡國小、新竹縣新豐國中、台中市龍井國中、彰化縣文德國小、台南市德高國小與花蓮縣東華大學附屬實小。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，這次校園選拔剛好碰上疫情嚴峻的時間點，但各校報名熱情不減，據動督盟2019年的統計，全國有校園犬貓的學校共282所，這次有多達45所學校報名競賽，非常難能可貴，很多學校老師為了參與競賽，不惜犧牲假日準備報名資料，令人欽佩。

ET快訊
LIVE／250萬劑莫德納將抵台　陳時中最新說明
7步驟煮出「超好吃泡麵」！　男星親曝關鍵秘訣
側寫／從「鍵盤柯南」變「國民女婿」　起底羅一鈞學霸之路
打完AZ隔天雙腿「冒出紫紅血斑」　超詭異照片曝光
蘋果用戶注意！這組神秘WiFi別亂點　連上去恐「全失靈」
4000人緊盯動態！華航「莫德納專機」估提前抵達
「百年難得一見走鐘演出！」　他細數荒謬提案：國民黨末路

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝謝賈永婕！屏東安泰醫院獲贈5台救命神器　蘇清泉曝「她」牽線

台大發千字聲明控「權貴打疫苗是抹黑」　院方：不排除採取法律行動

美援助250萬劑莫德納「超越台灣現有疫苗數」　65歲長者有望打得到

LIVE／250萬劑莫德納將抵台　陳時中最新說明

4000人緊盯動態！華航「莫德納專機」衝追機第一　估提早半小時到

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出紫紅血斑」超詭異　照片曝光引議

嬤打疫苗！醫一摸「心臟快不跳了」急勸退：X打完倒下去不知算誰的

洗腎婦打AZ腦部腐爛3分之2等死　高大成曝「2關鍵」是疫苗害的

美捐250萬劑疫苗今抵台！　台大醫讚：很多駐外人員都在持續努力

柴犬發抖躲校園！100天後變「校犬」趕走暴衝水牛...守護特教孩子

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

寶寶晚上不睡覺偷爬起來玩玩具 爸爸開門進來...她嚇到躺平裝睡

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

謝謝賈永婕！屏東安泰醫院獲贈5台救命神器　蘇清泉曝「她」牽線

台大發千字聲明控「權貴打疫苗是抹黑」　院方：不排除採取法律行動

美援助250萬劑莫德納「超越台灣現有疫苗數」　65歲長者有望打得到

LIVE／250萬劑莫德納將抵台　陳時中最新說明

4000人緊盯動態！華航「莫德納專機」衝追機第一　估提早半小時到

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出紫紅血斑」超詭異　照片曝光引議

嬤打疫苗！醫一摸「心臟快不跳了」急勸退：X打完倒下去不知算誰的

洗腎婦打AZ腦部腐爛3分之2等死　高大成曝「2關鍵」是疫苗害的

美捐250萬劑疫苗今抵台！　台大醫讚：很多駐外人員都在持續努力

柴犬發抖躲校園！100天後變「校犬」趕走暴衝水牛...守護特教孩子

哈利梅根「開戰皇室導火線」曝！　遭老爸查爾斯犧牲…暴怒公開反擊

海外解封帶動消費　5檔全球股票型基金淨值創新高！

謝謝賈永婕！屏東安泰醫院獲贈5台救命神器　蘇清泉曝「她」牽線

廣西新增1例境外移入陽性　曾在廣州隔離14日「前4次檢測都陰性」

疫苗接種率近60％！以色列校園突爆群聚　44人染Delta病毒

Delta變種流行率「14天翻1倍」！佔美國這地9成病例　秋季恐大流行

古巨基驚覺1歲兒「半夜夢遊」！睡一半突冒2動作　夫妻輪流熬夜盯

台大發千字聲明控「權貴打疫苗是抹黑」　院方：不排除採取法律行動

柯文哲籲中央：依年紀決定疫苗分配　「優先順序太含糊」引發特權爭議

林可彤一打二崩潰！揭「產後返家慘況」：兩個才叫恐怖

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

生活熱門新聞

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

戰疫前線　背鍋的華航機師

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

250萬疫苗來！台大醫籲：讓長者選

影／三級警戒滿月　直擊台北街景驚人對比

女發燒請假被開除　網竟這樣勸

桃園企業快篩！2.5萬移工71人陽性　PCR結果出爐

「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先

長輩打疫苗5天「全台累計63死」

梅雨又要來了！下周雨彈狂炸3天

外公打AZ亡需解剖…家人含淚拒絕

最辣前國文老師曬「接種疫苗卡」　網看照狂歪樓：穿這樣去！？

更多熱門

相關新聞

柴每天趴窗想跑跑　堅定背影萌暈網

柴每天趴窗想跑跑　堅定背影萌暈網

連狗狗都期待解封的那天！桃園龜山一名飼主張大米自從疫情爆發，帶狗狗出門散步的次數大幅減少，這陣子柴犬張大福都會站在窗戶旁邊，眼睛緊緊盯著外面的風景，堅持每日站崗的背影萌暈不少人，讓網友笑噴直呼，「再撐一下～」。

不想洗澡！柴柴「兩手伸直」一路被拖行　慢慢消失畫面笑翻網

不想洗澡！柴柴「兩手伸直」一路被拖行　慢慢消失畫面笑翻網

急著炫耀！柴熱情叼客人手邀進屋

急著炫耀！柴熱情叼客人手邀進屋

叮嚀浪孩來躲雨！玄關見幸福睡影

叮嚀浪孩來躲雨！玄關見幸福睡影

以為能吃粽！牠見熟悉顆粒眼神死

以為能吃粽！牠見熟悉顆粒眼神死

關鍵字：

校犬可樂安溪國中動督盟台灣動物保護行政監督聯盟世界愛犬聯盟何宗勳柴犬狗狗生命教育浪浪

讀者迴響

熱門新聞

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

戰疫前線　背鍋的華航機師

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

女看《厲陰宅3》突慘叫

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

250萬疫苗來！台大醫籲：讓長者選

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

新加坡掀中國科興疫苗「搶打潮」

影／三級警戒滿月　直擊台北街景驚人對比

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

左轉道直行不算違規？全因這條線

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面