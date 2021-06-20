柴犬發抖躲校園！100天後變「校犬」趕走暴衝水牛...守護特教孩子

▲10年前可樂流浪到安溪國中，至此展開牠的校犬生活。（圖／動督盟提供，下同）



記者許展溢／台北報導

浪浪變校犬，改變師生成為最美的生命教育，由「台灣動物保護行政監督聯盟與世界愛犬聯盟主辦的「教室裡的牠們—校園犬績優學校選拔」，公佈獲獎名單，其中，安溪國中的校犬「可樂」，在學校11年了，像校園裡的明星，大家都愛牠，學校每學年幫牠慶生，希望同學們能同理到自家的寵物、家人、身邊的好友、同學，進而了解有些感動和溝通，不完全是經由語言，而是要用「心」。



10年前，一隻流浪的柴犬到安溪國中，多次走入校園都被都被警衛發現驅離，趕走又回來，直到有一天極低溫深夜，牠全身發抖躲在校園小角落，遇見剛訓練完羽球隊師生們，教練看著牠可憐模樣，內心不忍，收留一晚，隔天帶到學務處，希望大家可以幫忙看看是誰家的狗狗走失了？但100天過去沒人認領，才決定給牠一個職稱「校犬」，取名「可樂」，讓牠好好的待在學校，給牠一個家。

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▲學校融入「生命教育」，用「狗狗教我的事」等活動，讓同學懂得感恩和惜福。



可樂今年11歲，外型輕肥滿、可愛，個性淡定、盡忠職守、不吵、不鬧、很愛乾淨，而學校也將她來校的日子，訂為生日，每一年這一天學校也會幫她慶生祝福。動團表示，因為可樂，學校融入「生命教育」，用「狗狗教我的事」，在學生的聯絡簿定「與狗狗的十個約定」，讓學生自主的在連絡薄寫下感人的小短文，分享心情點滴，讓同學學會疼愛，感謝與狗狗的相遇，想想與家人的相處、感恩和惜福。

動團表示，2016年9月，可樂的右眼失明，師生心疼不已，藉「講座」方式讓同學們知道「生、老、病、死」是自然必經的過程，大家喜歡「可樂」的好，也要接受她的不完美，且該如何預防疾病、治療中及治療後的大小事，且教育同學，一起來守護她，當她的眼。

▲「可樂」還跨出校門到雲林「演講」，感動不少師生。（圖／動督盟提供）

動團提到，可樂因師生的愛重生，牠則用生命守護校園以回報，趕走暴衝水牛、與兇猛野貓搏鬥、療癒特教孩子、喚回萎靡不振的邊緣生，狗老師的愛更蔓延到雲林，感動元長與莿桐兩國中師生。「可樂」首次跨出校門「演講」，元長、莿桐兩國中上千師生聽完她動人的生命篇章，宛如喝下一碗令人充滿能量的心靈雞湯，專注聆聽的人群中，不時聽到低吟的啜泣聲，以及頻頻拭淚的身影，莿桐國中校長陳育民說，除了感動，還是感動，可樂校犬帶給學校的不是改變，而是重溫人與動物最初的親密。

▲▼桃園市菓林國小校犬「小虎」，也曾三度被驅趕，最後一樣成為幸福的校犬。



新北市安溪國中與桃園市菓林國小榮獲特優，另外8所獲績優的學校分別是台北市木柵高工、新北市板橋國小、桃園市龍岡國小、新竹縣新豐國中、台中市龍井國中、彰化縣文德國小、台南市德高國小與花蓮縣東華大學附屬實小。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，這次校園選拔剛好碰上疫情嚴峻的時間點，但各校報名熱情不減，據動督盟2019年的統計，全國有校園犬貓的學校共282所，這次有多達45所學校報名競賽，非常難能可貴，很多學校老師為了參與競賽，不惜犧牲假日準備報名資料，令人欽佩。