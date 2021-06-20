給家屬再進房間的勇氣！　「台版遺物整理師」揭工作辛酸內幕

實習記者高琳景／綜合報導

韓劇「我是遺物整理師」在台灣播出後，掀起一陣熱議，而在台灣也有類似的工作在為我們默默付出。命案現場清潔師盧拉拉先生帶領著一群專業的團隊，將環境回歸最初的原貌，只為了給家屬再次邁入親人房間的勇氣。

台灣在殯葬行業中，已有專業的司儀、接體人員或是樂隊等等，但唯獨沒有這種專門的清理公司出來，於是盧拉拉和朋友討論後，決定從事這份工作來幫助需要的人，只為了用心對待那些寶貴的生命，在這個世界上留下最後的痕跡。

盧拉拉表示，之前在從事殯葬行業的時候，經常會接觸到相關清潔服務的對象，但以前並沒有資源管道，可能就是自己清，如果簡單的他們家屬會自行處理，但會遇到的問題就是，家屬對於清理的標準就是「東西不見、看不見地上那一攤或是床上的東西就好」，甚至經常會抱怨說味道還在。

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不管是自殺還是他殺所產生的環境中，盧拉拉清理過一場又一場的特殊現場。盧拉拉提到，在工作的第一天就是去一戶民宅，那時候有位老婦人倒在地板上，當他和接體人員把她翻過來時，老婦人的臉皮已黏在地板上，因為已經很多天了，組織也已經腐敗，但為了給家屬全屍，只能將地上的臉皮鏟起來。

▲清潔師只為了給家屬再次邁入親人房間的勇氣，將環境回歸最初的原貌。（圖／單程旅行社授權提供）

盧拉拉表示，我到現在有時候工作完回去，好幾天沒辦法睡覺，我的睡眠障礙變得非常嚴重，就是場景不斷的重複，甚至那個味道會附著在鼻子粘膜裡面，在睡覺時不斷地重現，有點快要到崩潰的狀態。

然而，他卻透過這份工作，看盡了人生百態。除了要還原房間原本的樣貌，還要清除家屬內心的恐懼與傷痛，因為命案現場清潔師是一個必須做，但眾人不敢做的工作，在現場即使場面再怵目驚心，仍然義無反顧地將現場清理乾淨。

不少網友看到影片後，直呼「辛苦了！真的是很偉大的工作！希望越來越多人可以認同這份工作的價值」、「原來台灣也有！默默存在平凡而偉大的工作」、「這是一個非常神聖且有教育意義的工作」、「相較你們的付出，更能突顯自己的不足」、「非常讚嘆，世界有你們而美麗」「很高尚的工作～不是一般人做得來，辛苦了」。