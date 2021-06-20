轉貼「台北茶室小姐確診送到某醫院」　他辯「只是聊天」下場慘

▲南投、草屯地區LINE群組又傳出某醫療院所有確診個案的假訊息。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

目前國內疫情嚴峻，持續三級警戒中，有南投民眾於在地LINE群組張貼「某醫院有人確診」、「台北茶店小姐確診送到某醫院」等留言，警方獲報後查證為不實訊息；該民眾到案後推稱只是聊天，不知道已違法，警方調查後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》罪嫌，移送臺灣南投地檢署偵辦。

南投縣警局指出，該LINE群組人數約800多人，以南投市、草屯鎮民居多；刑警大隊日前接獲檢舉，該LINE通訊軟體社群流傳某醫療院所相關的不實疫情訊息。經上網查證發現，確實有民眾曾張貼「ΟΟ醫院一人確診請大家告訴大家請勿靠近」、「台北ΟΟ區ΟΟ街ΟΟ診所有三人確診目前送到ΟΟ醫院。病患是ΟΟ茶店的小姐住ΟΟ」等疑似假訊息，供群組內不特定人士瀏覽。

▲南投、草屯地區LINE群組又傳出某醫療院所有確診個案的假訊息。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣刑大隨即向衛生機關查證並調閱歷次公布疫調足跡，並無上述訊息，因此通知該民眾到案說明，PO文者供稱：「只是當作聊天將訊息傳在群組內，並沒有多想，不知道這樣是違法的。」

警方調查後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條的散播不實訊息罪嫌，移送地檢署；警局長呂新財呼籲，相關疫情訊息依中央流行疫情指揮中心發布為準，違犯該條例可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3百萬元以下罰金，民眾切勿誤觸法網。



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