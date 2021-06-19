昨日「與郭董討論遇難題」臉色凝重？陳時中：我撲克臉

記者嚴云岑／台北報導

鴻海創辦人郭台銘申請專案進口500萬劑BNT疫苗，卻因程序問題卡關近1個月，昨（18）日終於和總統蔡英文、台積電董事長劉德音會面討論，但陳時中昨離開總統府後，卻被媒體發現神情嚴肅，被問及討論是否遭遇很多難題？陳時中笑答，「我的臉本來就撲克臉，用我的臉來判斷這種事情不太準。」

行政院18日上午宣布，將授權永齡基金會、台積電兩家民間企業，代表政府向德國BNT原廠洽談疫苗採購一事。為此，總統蔡英文將在18日下午會見台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘，討論授權採買疫苗一事，會中達成共識，原廠製造、原廠包裝、直送台灣。

對於若郭台銘最後是透過上海復星代理購買疫苗，蔡英文態度如何？如果上海復星出示德國原廠證明是否沒問題？總統府發言人張惇涵18日表示，第一個必須強調的是相關法律的豁免權只能給原廠，提供豁免權也是政府的責任。

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雖然台積電、永齡基金會皆得到中央正式授權，但陳時中昨離開總統府後，卻被媒體發現神情嚴肅，陳時中除了笑回自己本來就是撲克臉外，還澄清「沒有很嚴肅的事，大家都是一同努力的目標。」

陳時中表示，購買疫苗本來就很困難，無論是廠牌談判或者掌握供貨時程，因為現在全世界都在搶，今天早上也有新聞指出歐盟與AZ正在進行供貨相關訴訟，由此可知疫苗要搶貨很困難，才會看能不能透過民間合作衝出一條路。