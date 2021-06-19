3+11害全台三級警戒？　華航機師嘆「背鍋」：破口不在我們

▲華航機師對於輿論「獵巫」感到相當無奈。（圖／記者李毓康攝）

記者曾俊豪／專題報導

全台三級警戒屆滿一個月，回顧此波疫情起源，輿論多把矛頭對準華航在桃園諾富特的群聚案，不過，有華航機師對於成為破口感到沮喪與憤怒。他透露，「3+11隔離方式去年就存在，真正的風險也不是我們，如果民眾這一年有入境體驗，就會知道台灣的入境隔離有很大問題，那才是最大的破口。」

立法院週五針對「紓困4.0追加預算案」三讀，國民黨提議公開「3+11會議記錄」遭到民進黨封殺，引起輿論譁然。事實上，「3+11會議記錄」之所以受矚目，就是因為被認為是此波疫情的「源頭」，但撇開政治因素不談，被視為「疫情破口」的華航機師，私下大都感嘆成為疫情獵巫的受害者。

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▲▼在野黨認為，「3+11」是此次防疫破口。（圖／記者屠惠剛攝）

一名負責執飛貨機的資深機師Ｈ向《ETtoday新聞雲》指出，成為箭靶的「3+11」其實早在去年三月下旬就已經開始實施，卻沒幾個人知道，「年底的時候，因為長榮紐籍機師趴趴走，讓本土零確診破功，所以才更改成為7+7的隔離規定。」

他解釋，「7+7」對台灣2千多名機師最大的影響，就是在居檢期間可以連續派班，且間隔不受三天限制，只需符合最基本的民航法規，「也就是說，飛行員雖然處於居檢狀態，不能出門卻可以上班，而且歐美的跨洋班回台後，最快18小時就能再飛出去。」

資深機師H說，這段期間，有的同仁每個月都飛快100個小時，「北醫職場心理科做數據，發現這樣下去會出事，恐成為飛安問題、掉飛機。雖然今年三月又變成5+9，四月中為了帛琉旅遊泡泡，再調整回3+11，但對飛行員來說都一樣。」

至於檢疫規定，他提到，其實對機師在國外的接觸沒有什麼影響，「去年三月到年底，機組組員在境外的行動範圍被限制在旅館內，當時還考量組員有出房間取餐的需求，但今年1月1日開始，機組組員連房門都不能出。像我們在美國的時候，有的飯店只給一次性的卡，出去就不能用；有的則是連卡都不給，讓你直接檢疫到結束。」

他還提到，台灣的機組人員在當地算是「零接觸」，因為只會遇到地勤、海關、接駁車駕駛與飯店櫃檯，由於對方都有防疫保護，要說會成為「染疫破口」實在太牽強。「反觀台灣入境的隔離舉措，不管是機組人員或境外旅客，沒有篩檢，入境後可自由在機場內移動，再到市區的防疫旅館。」他反問，「如果這不是破口，什麼才是破口？」

▲桃園諾富特飯店群聚事件，引起輿論譁然。（圖／記者沈繼昌攝）

另一名自嘲正在服「清零監」的機師Ｄ表示，疫情爆發後，華航成為眾矢之的，中央疫情指揮中心啟動「清零計畫」，從清零1.0到清零2.0，把所有華航機師招回，停飛14天、關14天，「沒有關完的就是風險組，認為我們有染疫的風險，關完才能繼續派飛，而且在清零計畫結束前，都不能回家。」

機師Ｄ指出，自己已經30多天沒有出門，也就是說，已經30多天沒有見到家人，「試問，有幾個人撐得住？」他透露，現在有些資深的機師，已經提前申請退休，另外也有人申請專案留停，都顯示一年多的超長飛行時數，以及不斷的隔離舉措，對機師身心靈受影響。

當記者問到，是否也有申請專案留停的意願，機師Ｄ無奈地表示，「清零2.0之後，公司又有應變措施，設重重限制，年假有超過10天的人，不能申請專案留停，一定要去辦公室親自辦理，問題是，我們現在這種狀況，就是沒法自由移動。」





▲華航機師認為台灣入境防疫制度才是疫情破口。（示意圖／記者任以芳攝）