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北東晴熱中南雨！下週起「梅雨滯留鋒」重返　慎防致災性降雨

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲全台受到西南風影響，迎風面中南部強對流發展有強陣雨。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

全台受到西南風影響，迎風面中南部強對流發展有強陣雨，背風面北部、東半部則晴朗高溫，溫度上看38度。明天起水氣增、天氣不穩定，下週「典型梅雨滯留鋒」重返台灣，要慎防致災性降雨發生。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(19)日台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部有不定時、局部性的陣雨或雷雨，有時有較強對流發展；背風面過山沉降，北部、東半部晴朗炎熱，仍有37、38度高溫出現的機率，要注意防曬、防中暑。

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▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲最新(18日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬地面氣壓及降雨量圖顯示，下週二(22日左圖)及週五(25日右圖)20時「典型梅雨滯留鋒」皆在台灣附近徘徊。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

今日各地區氣溫：北部25至37度，中部25至35度，南部25至34度，東部22至38度。明(20)日、下週一(21日)鋒面逐日接近，水氣漸增，大氣不穩定度提高，西南風迎風面的中南部、雨勢逐日增大；下週一北部、東半部亦將轉為有局部陣兩或雷雨的天氣。

最新歐洲(ECMWF)模式，模擬下週二至週五「典型梅雨滯留鋒」重返台灣附近徘徊。期間有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率，雖然為各水庫帶來更多儲水是眾所期待，但對其可能致災，還是要注意防範。

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