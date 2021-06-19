停課日常家長快崩潰！狂灌青草茶退火　默唸口訣洗腦自己：親生的親生的……

▲防疫期間停課不停學，孩子在家上課的日子讓不少爸媽一個頭兩個大。（圖／網友授權提供，請勿翻攝）

消費中心／綜合報導

配合政府防疫政策，不少人居家辦公、遠距上課，上班族不用起個大早梳化、站在衣櫃前煩惱要穿什麼，省下的通勤時間還能小小賴床、睡久一點，簡直幸福得像天堂。BUT！這樣歡天喜地的WHF時光，對身為爸媽們的人來說卻是惡夢的開始。在家專心開會、工作，時不時就被孩子叫喚聲打斷：「爸比～網路斷線我看不到老師了」、「媽～哥哥剛一直拿我東西！」一個不留神，飲料灑滿地、牆上多了好幾個塗鴉都是有可能的，要是家有雙寶或以上的爸媽，還要處理兄弟姐妹之間各種紛爭，根本欲哭無淚快「起肖」，網路上因此掀起一波討論潮，超多爸媽紛紛貼出自家小孩的破壞照、面壁照，看得出24小時帶小孩的壓力已經讓父母們瀕臨崩潰邊緣。

▲網友在臉書分享孩子在家上課的情形，引來許多爸媽心有戚戚焉留言表示，累的根本是家長。（圖／網友授權提供，請勿翻攝）

原本小朋友去學校或補習班的時間，同時是爸媽擁有獨自空間、喘口氣的時候，結果遇上全民防疫，一整天要上班又要處理孩子種種不按常理出牌的舉動，讓家長們身心超負荷，理智上知道「防疫居家發火是一時，與孩子的感情可是一輩子」，但好幾次都是掐著自己大腿才控制住脾氣。

各位處在身心靈修煉營的爸媽們，咬著牙挺下去吧！這時不妨跟老祖宗借點智慧，每當即將火山爆發時，味丹青草茶給它開下去、一口乾了；遵循古法漢方、嚴選六種草本精華調製而成的青草茶，喝來清甜不膩，讓煩躁心情瞬間一掃而空。

許多網友推薦味丹心茶道青草茶給快被逼瘋的爸媽們，感覺自己就要被小惡魔氣炸的時候，立刻灌它個幾口退退火，最好再搭配默唸口訣：「親生的親生的親生的」、「像我像我像我」，心情就能平靜下來，繼續保持優雅育兒的態度。不只爸媽應該要喝，孩子們也很適合來一杯，無論是上課壓力大、下課趕作業或和手足鬧彆扭，喝味丹青草茶清涼又消暑，緊繃鬱悶情緒一秒拋腦後。

除了以喝青草茶退火妙招來增進内功的修煉，為人父母的更要適時找到情緒出口，味丹青草茶鼓勵爸媽分享家中日常上火照片，在不能相見的防疫時刻，和其他家長網上相認，一起舉高手上的青草茶，乾杯互相打氣；看看別人家的慘況，或許你會發現其實自己家的孩子還是很可愛的（笑）。

▲防疫期間雖然有諸多不便，但也讓父母和孩子之間擁有更多時間能好好培養感情。（圖／網友授權提供，請勿翻攝）

