全民同心抗疫！《料理之王2》播出延後

《料理之王2》受疫情影響延後播出，製作團隊用更謹慎的規劃，精心安排節目內容，敬請期待！

活動小組 / 台北報導

這個5月，我們都不好過；遭遇2020年疫情發生以來，最嚴峻的挑戰。這場抗疫戰，我們大家需要同心齊力面對。ETtoday新聞雲《料理之王2》，亦受疫情影響錄製時程，考量近日COVID-19疫情不斷延燒，抗疫一戰需要我們全員同心，節目單位經審慎評估後，決定延後播出。

縱使心中有千百個不願意，不願意讓眾多期待《料理之王2》的粉絲們久候，但真的很抱歉，需要讓大家再多等等，這一場抗疫仗，需要大家的支持。如有其他變動，請隨時注意我們的最新公告， 官方網站 都會有更新的訊息。

全新一季的《料理之王》依然由Lulu黃路梓茵擔任主持人，首席導師為「松露主廚」廚佛瑞德Fred、「台菜大師」阿發師施建發；首集更找來「被音樂耽誤的美食家」巫啟賢、陽光女神Janet謝怡芬擔任飛行導師，陣容相當堅強。這些精采內容相信再過不久就可以和大家見面了，希望大家多多給予製作團隊支持與鼓勵。