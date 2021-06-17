5高層被逮捕！《蘋果日報》涉刊文章籲外國制裁　凍結1800萬資金

▲香港國安處17日拘捕了香港《蘋果日報》的5名董事及主管。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

香港警方國安處今（17）晨採取行動，拘捕5名《蘋果日報》董事及高層。警方國安處高級警司李桂華表示，《蘋果日報》涉嫌自2019年起，刊登數十篇呼籲外國制裁香港及中國的文章，按保安局局長命令拘捕《蘋果日報》多名董事，並凍結蘋果日報有限公司等3間公司的資產，涉款共1,800萬港元。

李桂華上午11時許見記者表示，《蘋果日報》涉刊出數十篇中、英文文章呼籲外國制裁香港及中國，警方有強烈證據顯示該些文章是串謀計劃重點，藉以予外國或境外機構口實作制裁。警方亦凍結蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果互聯網有限公司共1800萬元資金。李桂華又呼籲，《蘋果日報》員工要小心，不要再犯有關罪行。

香港國安處今（17）日兵分多路，突襲《蘋果日報》大樓及報社高層住所，拘捕5名董事及主管。據了解，警務處國家安全處執行由法院根據《港區國安法》（國安法）第四十三（一）條及實施細則附表一發出的搜查令，對《蘋果日報》大樓進行搜索，並授予警方搜查包括新聞材料的權力。

據《東網》報導，被捕的5人包括4男1女，年齡介乎47至63歲。據了解，被捕的包括壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光、壹傳媒集團營運總裁兼財務總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏及蘋果動新聞平台總監張志偉。

警方指出，警務處國安處拘捕的5名公司董事涉嫌違反《香港國安法》（國安法）第二十九條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。警方同時在被捕人的住所進行搜查取證，5人皆被扣留調查中。