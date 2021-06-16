才幫女兒發喜帖　父回家見她「陳屍路邊」！竟是未婚夫活活勒死

▲ 蒂娜在結婚6天前不幸身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦日前發生一起驚悚案件，一名父親騎機車出門拜訪親友，發送女兒的喜帖，回程看見一群路人圍在路上，穿過人群一看，竟發現即將結婚的女兒已經成為冰冷屍體。調查指出，這名女子是被自己的未婚夫所殺害。

根據當地媒體《Times Now》，這起事件發生於北方邦莫拉達巴德縣，小名為蒂娜（Teena，本名Meenakshi Singh）的19歲死者原預計20日和未婚夫吉丁（Jitin）結婚，卻在婚禮6天前發生慘劇。

蒂娜的父親14日出門發喜帖後，吉丁邀請蒂娜一起到市場採購，蒂娜的母親便送她到公車站。未料這對情侶會合後，吉丁將蒂娜帶到偏僻處並將她活活勒死，隨後將屍體丟棄路邊。

根據《印度時報》，吉丁已於15日落網。他在審訊期間供稱，自己的確愛著蒂娜，但不想和她結婚，也一直試圖取消這場婚禮，為此與蒂娜發生爭吵。

蒂娜的父親則說明，女兒與吉丁認識後，他便敲定二人的婚事，6日前往吉丁家中送禮，但吉丁的家人並不滿意，因為他們預期拿到更多錢財。吉丁要求延後婚禮，但蒂娜的父親早已預定場地，也發出喜帖，因此拒絕吉丁的要求，他便動手將蒂娜殺害。

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