快訊／全國長者打疫苗已43猝死　柯文哲主張：年長者還是要打

記者蔡文鈴／台北報導

台北市今新增71例確診病例，針對近起發生多起長輩打疫苗猝死個案，截至出稿前已43人猝死，市長柯文哲18日下午於疫情記者會表示，雖然長輩打疫苗有併發症跟副作用，但他認為「整體來說還是要打」。

柯文哲表示，同一個疫苗在其他國家有副作用，沒理由到台灣可以避免掉，除非有很大的人種差異，否則其他國家有出現併發症，台灣還是會有，「我還是主張年長者要接種疫苗」。

柯文哲提出數據，台灣80歲以上長者打疫苗死亡率是14％，國外是20％，雖然長者打疫苗會出現副作用跟併發症，但整體來說還是要打。

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增188例確診病例，分別為187例本土個案及1例境外移入；確診個案中新增21例死亡。個案分佈以新北市76例最多，其次為台北市71例，苗栗縣26例，桃園市6例，基隆市4例，台中市2例，花蓮縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,011,097例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含993,010例排除)。自2020年起累計518例COVID-19死亡病例，其中511例本土，個案居住縣市分布為新北市255例、台北市206例、基隆市17例、桃園市14例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

▼柯文哲視察長者接種COVID-19疫苗場地與狀況 。（圖／記者李毓康攝）

