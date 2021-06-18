快訊／長者開打三天！新北施打率52％　侯友宜：仍鼓勵踴躍施打

記者蔡文鈴／新北報導

新北市今新增76例確診病例，針對長輩疫苗開打後接連爆發猝死個案，市長侯友宜下午於疫情記者會表示，新北這三天施打率為52％，當天都會有醫師在現場評估，若當天評估不適的話，會安排日後施打。

為了保障長者保護力，侯友宜表示，知道市民因猝死個案影響施打意願，但仍希望市民踴躍出面施打疫苗，提升防護力。

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增188例確診病例，分別為187例本土個案及1例境外移入；確診個案中新增21例死亡。個案分佈以新北市76例最多，其次為台北市71例，苗栗縣26例，桃園市6例，基隆市4例，台中市2例，花蓮縣及新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,011,097例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含993,010例排除)。自2020年起累計518例COVID-19死亡病例，其中511例本土，個案居住縣市分布為新北市255例、台北市206例、基隆市17例、桃園市14例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

▼新北長者疫苗施打率。（圖／翻攝直播）



▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／翻攝直播）

