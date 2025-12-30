快訊／屏東槍砲男拒捕開車衝撞　警長短槍狂轟50槍壓制逮捕

▲▼30多歲擁槍男開車衝撞警方拒捕，遭警方連轟50多槍壓制逮捕。（示意圖／翻攝自Google maps）

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

屏東東港警方今(30)日11時許為拘提涉及槍砲案件的李姓男子，掌握其行蹤後前往屏東南州一帶埋伏，不料李男拒捕並駕車衝撞，員警緊急閃避並依法還擊，動用衝鋒槍連轟20多槍、手槍30多槍壓制制。李男在逃逸過程中疑因慌亂失控，自行撞上橋墩，警方隨即上前將人從車內拖出逮捕，所幸未傳出員警傷亡，目前已將李男帶回偵訊並擴大搜索，相關案情由警方調查中。