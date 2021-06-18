　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

垃圾場女工詭消失3個月！家屬「恐怖火葬推測」：1片骨頭都難找到

▲▼ 江蘇女工3月疑遇意外連同垃圾焚燒死亡。（圖／翻攝自影片）

▲事發垃圾場。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日驚爆一起恐怖失蹤案，江蘇一名69歲垃圾場女工3月在監視器鏡頭下突然消失，事發至今已經近3個月，完全找不到任何線索。由於事發時女工正在垃圾場內操作機器，家屬懷疑，一輛大型垃圾車倒車入場內時，將女工撞進垃圾箱，再被倒入處理垃圾的機器內，可能已和垃圾一同被焚燒，「1個人如果被燒掉的話，找到1片骨頭都很難。」

事件發生於江蘇徐州的夏橋垃圾中轉站，69歲的垃圾站女工姬慶蘭在上班期間離奇失蹤，至今已近3個月，家屬找不到任何線索。

她的女兒接受採訪指，母親具體是在3月26日失蹤，當日她有上班，失蹤前仍在工作崗位正常操作機器，直到1輛大型壓縮式垃圾車倒車入內及離開後，垃圾場各個監視器鏡頭再找不到母親蹤影。

事發多時，家屬已作最懷打算，女兒懷疑母親已經出事，她查看了垃圾場對面的監視器畫面，估計母親是被壓縮式垃圾車撞到。她進一步解釋，母親的崗位是操作垃圾場機器，該輛垃圾車倒車駛入內時，過程中可能撞到母親，還將母親撞入垃圾箱內，之後司機將垃圾箱升高倒出垃圾時，母親被一同被倒入垃圾處理機內，可能已被一同燒掉。

女兒悲泣稱，在垃圾場找人很難，就像大海撈針一樣，「而且她隨時有被抓被燒的可能性」，該垃圾場焚燒垃圾，一燒就是8噸的份量，「1個人如果被燒掉的話，找到1片骨頭都很難。」

▲▼ 江蘇女工3月疑遇意外連同垃圾焚燒死亡。（圖／翻攝自影片）

▲監視器拍到事發，但是霧濛濛一片，很難看清。（圖／翻攝自影片）

江蘇徐州市賈汪區政府通報稱，3月26日，賈汪區一垃圾中轉站操作工姬女正常到垃圾中轉站上班，約8點多後便無人再見到，家屬經多方尋找無果，於當天晚上7時許向公安機關報警。

通報續指，隨後公安機關在相關部門的配合下先後對垃圾中轉站及周邊、垃圾焚燒企業、垃圾焚燒殘渣回收企業等地反覆展開搜尋、勘驗等工作，均未發現失蹤者下落和有價值線索。目前相關調查工作正進一步開展中。

網友分析認為，事發已近3個月，女工應該凶多吉少，而且過程就像恐怖片一樣。甚至有不少人看完警方說法後，覺得是委婉地說出女工真的被捲入垃圾車內。

ET快訊
LIVE／郭台銘要蔡英文授權買疫苗　行政院最新說明
人夫偷吃女同事！狂噴鹹濕對話「洪水爆發」：頂到虛脫
快訊／新北三峽火葬場15天暴增436人！　侯友宜回應了
打AZ後32人猝死！這地方每人發200元　鼓勵長者打疫苗
女星被拍到「改當保全巡邏」　坦承受疫情影響：沒安全感
快訊／買疫苗確定卡關！　佛光山出面說明了
新北三級警戒　開放假日停車格免費、黃線可停車
捐疫苗卡關！他分析「郭台銘8點聲明」真的強　網驚：養套殺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美電信網路禁用5陸廠設備　海能達證實：已收到消息

中汽協：陸新能源車銷售未來五年「年均增速40％以上」

垃圾場女工詭消失3個月！家屬「恐怖火葬推測」：1片骨頭都難找到

陸網瘋618購物　京東iphone12到手價22800元...成交秒破4.3億元

父母染疫！他隱瞞還到處趴趴走　確診後「近400人被隔離」下場曝

家裡共處1小時！公公在臥室「錘殺兒媳」打給兒子：我殺了你老婆

陸太空站內起居室曝光　行李有件「太空自行車」隱藏大用途

澳門再增1例台灣入境確診　搭星宇航空抵達後檢測陽性

日本男藝人打大陸疫苗！抱拳鞠躬「感謝中國」　曝身體真實狀況

十堰氣爆致25死　瓦斯公司8人因管線巡查及管理疏失遭刑拘

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

女三寶暴衝！直直撞落一旁車輛　連人帶車墜6公尺卡車內狂哀號

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

賈永婕遭抹黑「分裂台灣」：我哪根蔥　「順時中、同島一命」直播講到哽咽

美電信網路禁用5陸廠設備　海能達證實：已收到消息

中汽協：陸新能源車銷售未來五年「年均增速40％以上」

垃圾場女工詭消失3個月！家屬「恐怖火葬推測」：1片骨頭都難找到

陸網瘋618購物　京東iphone12到手價22800元...成交秒破4.3億元

父母染疫！他隱瞞還到處趴趴走　確診後「近400人被隔離」下場曝

家裡共處1小時！公公在臥室「錘殺兒媳」打給兒子：我殺了你老婆

陸太空站內起居室曝光　行李有件「太空自行車」隱藏大用途

澳門再增1例台灣入境確診　搭星宇航空抵達後檢測陽性

日本男藝人打大陸疫苗！抱拳鞠躬「感謝中國」　曝身體真實狀況

十堰氣爆致25死　瓦斯公司8人因管線巡查及管理疏失遭刑拘

A7合宜宅解禁！2大社區首月有人賣　轉手最高賺2成

健身房女同事上班滑手機！他氣到飆罵：想被X是不是　下場慘曝

華郵專欄：美若想抗中「就給台灣疫苗」　須讓台灣感到不被孤立

爵士G6背水一戰不妙　米歇爾、康利能否出戰未知

「美元走強+中國打壓」！玉米、銅等原物料價格暴跌　股市也遭殃

限店賣！200間「超商菜市場」開張了　40種蔬菜任選、即期還打7折

宅在家自由行！4影片盡攬東北角山海風光、走進聚落聽故事

這次不避大陸領空！「24萬劑莫德納」拚15:00抵台　班機航線圖曝光

柯震東深夜直播哭了！　突哽咽「這7年來…」痛訴心聲眼眶全紅

大媽「門口拍手叫人」女店員氣炸　加油站員：我還看過彈手指的

大陸熱門新聞

直擊！京超狂6檢疫「行李也要PCR」

網紅雪糕一支賣283元 創始人「你愛要不要」遭網圍剿

家裡共處1小時！公公在臥室錘殺兒媳

密不透風的閉環轉運！憋尿4小時就怕病毒溜走

隱瞞接觸史還趴趴走！染疫男致近400人被隔離下場曝

日本男藝人打大陸疫苗！抱拳鞠躬「感謝中國」

澳門增1例台灣入境確診　搭星宇航空抵達

十堰氣爆致25死 瓦斯公司8人因管線巡查及管理疏失遭刑拘

陸太空站內起居室曝光 行李有件「太空自行車」隱藏大用途

愛國同心會周慶峻新冠病逝　國台辦隔海哀悼

回應美國只捐80瓶輝瑞疫苗給這國 趙立堅：中國已經捐10萬劑

神舟十二號與天和核心艙成功對接！

萬人擠爆泰山又遇纜車關閉　暴走衝撞閘門

男友傳：妳死掉可以嗎　20歲正妹轉身跳樓亡

更多熱門

相關新聞

網紅為流量「擅闖高架隧道」拍片被罵爆！　舉牌懺悔：會引以為戒

網紅為流量「擅闖高架隧道」拍片被罵爆！　舉牌懺悔：會引以為戒

大陸一名劉姓網紅為了拍攝取景，不顧安全跑道高價隧道內拍影片，還將影片高調發佈到個人社群帳號上，隨後遭網友向警方檢舉，警方在接到報案後，也立刻通知該名網紅以及拍攝者接受調查，而網紅也被安排舉牌懺悔，對做出不良示範道歉。

昆山媽祖廟為台灣疫情「消災祈福」

昆山媽祖廟為台灣疫情「消災祈福」

女主人車禍送醫　忠犬全程陪伴！

女主人車禍送醫　忠犬全程陪伴！

男危險爬6樓窗外　用生命澆花

男危險爬6樓窗外　用生命澆花

江蘇連雲港田灣核電站機組異常　官方證實是「0級」事件

江蘇連雲港田灣核電站機組異常　官方證實是「0級」事件

關鍵字：

江蘇賈汪區垃圾場

讀者迴響

熱門新聞

天堂M帳號創天價　1450萬成交

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

筱蕾腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　曝10mins過程

女神示範5套「難駕馭」泳裝　這件下水竟變透明

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

PTT推「史上最兇黃蓉」是她！

台中教授外遇女學生　妻子翻到情書傻眼

爆發「18人群聚確診」北農緊急回應

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：上海代理BNT「德國出貨」

台中「美女保險員」遭性侵分屍！　極凶宅現況曝光

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面