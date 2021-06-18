垃圾場女工詭消失3個月！家屬「恐怖火葬推測」：1片骨頭都難找到

▲事發垃圾場。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日驚爆一起恐怖失蹤案，江蘇一名69歲垃圾場女工3月在監視器鏡頭下突然消失，事發至今已經近3個月，完全找不到任何線索。由於事發時女工正在垃圾場內操作機器，家屬懷疑，一輛大型垃圾車倒車入場內時，將女工撞進垃圾箱，再被倒入處理垃圾的機器內，可能已和垃圾一同被焚燒，「1個人如果被燒掉的話，找到1片骨頭都很難。」

事件發生於江蘇徐州的夏橋垃圾中轉站，69歲的垃圾站女工姬慶蘭在上班期間離奇失蹤，至今已近3個月，家屬找不到任何線索。

她的女兒接受採訪指，母親具體是在3月26日失蹤，當日她有上班，失蹤前仍在工作崗位正常操作機器，直到1輛大型壓縮式垃圾車倒車入內及離開後，垃圾場各個監視器鏡頭再找不到母親蹤影。

事發多時，家屬已作最懷打算，女兒懷疑母親已經出事，她查看了垃圾場對面的監視器畫面，估計母親是被壓縮式垃圾車撞到。她進一步解釋，母親的崗位是操作垃圾場機器，該輛垃圾車倒車駛入內時，過程中可能撞到母親，還將母親撞入垃圾箱內，之後司機將垃圾箱升高倒出垃圾時，母親被一同被倒入垃圾處理機內，可能已被一同燒掉。

女兒悲泣稱，在垃圾場找人很難，就像大海撈針一樣，「而且她隨時有被抓被燒的可能性」，該垃圾場焚燒垃圾，一燒就是8噸的份量，「1個人如果被燒掉的話，找到1片骨頭都很難。」

▲監視器拍到事發，但是霧濛濛一片，很難看清。（圖／翻攝自影片）

江蘇徐州市賈汪區政府通報稱，3月26日，賈汪區一垃圾中轉站操作工姬女正常到垃圾中轉站上班，約8點多後便無人再見到，家屬經多方尋找無果，於當天晚上7時許向公安機關報警。

通報續指，隨後公安機關在相關部門的配合下先後對垃圾中轉站及周邊、垃圾焚燒企業、垃圾焚燒殘渣回收企業等地反覆展開搜尋、勘驗等工作，均未發現失蹤者下落和有價值線索。目前相關調查工作正進一步開展中。

網友分析認為，事發已近3個月，女工應該凶多吉少，而且過程就像恐怖片一樣。甚至有不少人看完警方說法後，覺得是委婉地說出女工真的被捲入垃圾車內。