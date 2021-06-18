惡男勒死女友急著賣車　他目睹「一具女屍」就放在後座嚇壞！

Man accused of trying to sell car with girlfriend's corpse inside https://t.co/C7wFwl6nG3 pic.twitter.com/V7fsq0FQjt — New York Post (@nypost) June 16, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名男子勒死女友後，把遺體丟在車上就打算要賣掉這台車。一名證人表示，他目睹男子賣車時，一具女子的屍體就在後座上的驚悚畫面，警方以謀殺罪名進行起訴。

納許維爾(Nashville)警方表示，警方5月2日在該市Briley Parkway橋下的停車場中發現一具女屍，後來證實死者是44歲女子帕茲(Pamela Paz)，驗屍發現她脖子有勒傷慘被人勒死。

31歲男友羅伯特(Robert Miquel Johnson)被警方列為嫌疑人，雖然他曾提出不在場證明，後來驗證是虛假信息，再加上曾有目擊證人在屍體被發現前一天，目睹羅伯特試圖賣的車上有屍體，14日正式以謀殺罪名進行逮捕，目前人在監獄中等待開庭。

▼男子賣車時，女友屍體就在車上。（圖／示意圖／達志影像）



