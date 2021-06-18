全球病歿人數破400萬！5國死亡數就佔50% 　新冠持續奪命原因曝光

▲全球感染新冠後病歿的人數已逾400萬，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

全球新冠疫情持續延燒，路透社統計，全球因感染新冠肺炎而死的人數，已在17日突破400萬大關，其中的主要原因是因為仍有不少國家難以取得足夠的疫苗為其人口接種，因此國際不斷敦促較富裕的國家，盡快捐贈物資給貧國，以控制這場全球大流行。

根據路透社統計，全球新增病歿人數再度攀升，死亡總人數在17日已突破400萬大關。全球染疫病歿的人數在新冠疫情爆發1年多後，才達到200萬，但在接下來的166天內，就再添200萬人死亡。

死亡總人數排名前5的國家分別為美國、巴西、印度、俄羅斯和墨西哥，單只這5個國家的新冠病歿人數，就佔了世界死亡總人數的50%。拉丁美洲國家目前正面臨自3月以來最嚴重的疫情，全球有43%的疫情都來自該地區，過去一週人均死亡數最多的9個國家，也都在拉丁美洲。

當地罹患新冠的病患年齡也有下降的趨勢。玻利維亞、智利和烏拉圭醫院收治的新冠患者，大多年齡都介於25歲至40歲之間，而巴西聖保羅的加護病房（ICU）內，感染新冠的患者就佔了80%。不斷飆升的死亡數讓殯葬業不堪重負，不少國家不得不擴建墓地，新建一排又一排的墳墓，來容納更多屍體。

許多公衛專家認為，全球官方統計的死亡人數被嚴重低估。泛美衛生局（PAHO）主任埃蒂安（Carissa Etienne）16日表示，美洲疫情嚴峻的主要原因，源自於缺乏疫苗，因此希望捐助國盡快為當地提供疫苗。

由於全球疫苗數量有限，因此較貧窮的國家難以取得足夠的疫苗為其人口接種。國際不斷敦促較富裕的國家，盡快捐贈物資給貧國，以控制這場全球大流行，七大工業國組織（G7）最近已承諾，將提供10億劑新冠疫苗，幫助較貧窮國家為其人口進行接種。

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