天氣熱、油膩髮秒變流蘇好羞恥！「頭皮冰炫風」洗一次凍3天　蓬鬆到飛起來

▲最近新發現一款「頭皮冰炫風」，不只洗感超優，還能洗出一頭蓬鬆輕盈的效果。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

台灣夏季氣候悶熱，走沒兩步就爆汗，尤其機車族安全帽一脫，頭髮扁塌、黏膩直接成為時髦絕緣體。天天都想大口吃冰的炎夏，其實頭皮也可以來點清涼又消暑的！一位每到夏天頭皮易油膩的油頭妹分享，最近新發現一款「頭皮冰炫風」，不只洗感超優，還能洗出一頭蓬鬆輕盈的效果，洗一次頭就可以撐好幾天，讓網友瞬間被生火急忙搶購。

頭皮也想吃冰！夏季限定洗潤組洗完蓬鬆涼爽 網友讚爆「直接用新台幣下架」

▲▼油膩流蘇髮和條碼瀏海，是形象殺手。



一位女網友自稱天天洗頭仍然每到下午就呈現一頭油膩流蘇髮，為了保持美美的狀態，平時還會隨身準備攜帶型電風扇散熱，卻遇到朋友問她是不是好幾天沒洗頭，實在夠尷尬！她有位三天才洗一次頭髮的同事，每天髮絲蓬鬆就算了，竟然還散發清新的味道，一問才知道原來她用了人氣爆款「思波綺涼感洗潤組」，洗完彷彿讓頭皮在炎熱的夏天吃了一份「沁涼冰炫風」，髮絲柔潤蓬鬆又輕盈，找回失散多年的蓬髮時尚感。

▲千呼萬喚之下才終於在今年重新回歸市場，但仍為夏季限定，喜歡頭皮清新涼感的人可要把握機會入手。

事實上，思波綺這款「涼感洗潤組」對網友並不陌生，每次限量快閃上市都大獲好評，由於頻頻遭網友敲碗詢問「夏季沒有它不行」「買不到，哭哭」，千呼萬喚之下才終於在今年重新回歸市場，但仍為夏季限定，喜歡頭皮清新涼感的人可要把握機會入手。

▲懶得洗頭的網友，也頻頻大讚：「洗一次可以＂凍＂(撐)3天，解救條碼瀏海與扁塌髮」。

過去機車族最怕夏天戴安全帽時的悶熱感，光拿下安全帽的味道就很母湯，有網友分享：「用這款洗髮精之後，戴安全帽也不怕頭臭、油膩，一整天都很蘇湖」，還有怕熱的網友也分享「夏天超怕熱氣、濕氣悶在頭皮表面感覺超阿雜，用思波綺就像讓頭皮吃冰，瞬間消暑！」「用過真的回不去了，夏天不能沒有這款涼感洗髮精」，「夏天洗這款還有薄荷香、洗完超涼」，連一些懶得洗頭的網友，也頻頻大讚：「洗一次可以＂凍＂(撐)3天，解救條碼瀏海與扁塌髮」，「洗完頭皮很舒服，頭髮也蓬鬆又不乾，走路都可以感覺到頭髮在飛」，「洗後頭皮輕盈涼快，讓我比較有動力洗頭」。

▲圖左：夏天超怕熱氣、濕氣悶在頭皮表面感覺超阿雜。圖右：用思波綺頭髮蓬鬆又不乾澀，走路都可以感覺到頭髮在飛。

薄荷涼感為頭皮消暑氣 不再被叫臭頭、油頭妹 洗出仙女飄逸髮

過去許多女性網友擔心涼感洗髮精涼歸涼，但髮絲大力去油後反而更乾燥、枯黃，很希望有一款神級洗髮精在涼感之外能兼顧女生最重視的柔順不毛躁，在炎熱夏天持續Keep時髦指數。思波綺涼感洗潤組添加「超沁涼薄荷」，讓女孩們在享受涼感洗髮過程的同時，徹底洗去油膩及頭臭困擾，每個轉身都散發清新宜人的香氣，不再被叫臭頭妹；更特別的是獨家「0秒修護」技術，洗淨還能同時維持髮絲輕盈柔滑，隨手一梳就超滑順、減少掉髮，讓排水孔再也不會卡一堆頭髮。思波綺涼感洗潤組讓你輕鬆擺脫悶熱油膩、頭臭、受損等3大困擾，還可以消消暑氣，讓洗頭成為一件值得期待的事情

▲上圖：許多女性網友擔心涼感洗髮精涼歸涼，但髮絲大力去油後反而更乾燥、枯黃。下圖：思波綺涼感洗潤組洗淨還能同時維持髮絲輕盈柔滑，隨手一梳就超滑順。

限量總是殘酷，快在這一波又熱銷一空前，到全台各大藥妝及量販店選購，讓自己的頭皮在炎炎夏日也能感受超沁涼的快感！