快訊／新竹爆第3死！　竹市83歲老翁「打完疫苗隔天死亡」

▲新竹縣疫苗施打情況。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹市一名設籍東區的83歲張姓老翁，在新竹市長者疫苗開打首日（14日）前往施打站施接種疫苗，第二天出現身體不適死亡，為新竹縣、市第3起死亡案例。老翁初步快篩結果為陰性，至於確切死因是否因接種疫苗引起之不良反應，或是本身因素導致死亡，檢方上午進行解剖，由於無明顯結論，將繼續交由法醫研究所出具正式鑑定報告。

新竹地區首例死亡個案為新竹市一名97歲的長者於14日前往接種AZ疫苗，15日開始出現不適，16日宣告不治，新竹市府表示，本案目前仍在調查中，是否與疫苗相關仍待釐清；第二例則是新竹縣竹東鎮97歲范姓老婦人，她16日上午9時前往竹東衛生所接種疫苗後，在接近中午時突然失去意識昏迷。消防局接獲報案前往現場協助，不過患者已失去生命跡象，而家屬則拒絕送醫急救。

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針對這起新增死亡個案，新竹市政府表示，若家屬需要，市府也將協助「預防接種受害救濟」申請，由中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯，以及應給付之金額。目前施打疫苗後死亡個案，累計新竹縣1例、新竹市2例。

據了解，目前疫苗施打記錄只在健保卡內註記，若患者死亡時，需透過健保卡查詢或家屬告知才能確認患者是否有打疫苗，且現行疫苗不良反應皆由醫院透過專屬系統直接通報CDC，地方政府無法在第一時間掌握不良反應通報。