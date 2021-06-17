北市外科醫師帶小孩打AZ　柯文哲：倫理比法律重要

記者蘇晏男／台北報導

北市15日開放長者施打AZ疫苗，不過傳出有醫學中心某外科醫師帶小孩至醫院施打AZ疫苗，被質疑不符合目前規定。對此，台北市長柯文哲17日下午表示，倫理比法律重要，若疫苗施打還有剩，相信每個醫師都有上過醫療倫理，相信他們會把手上資源做最合理、合法、合情的分配。

柯文哲17日下午在北市防疫記者會上，被詢問疫苗開打首日白天施打比52％，但算完夜診後上升到85％，是否夜間施打人數較多，或有醫療院所將殘餘的疫苗給非優先對象接種？傳出有醫學中心某外科醫師到醫院接種AZ，是否不符合目前規定？

柯文哲表示，有時候打疫苗以後，也不能要每個求醫院中午打完，一分鐘後全部上網登錄，所以有時間延遲的狀況，這是合理的；其實，到昨晚很多診所都還在打疫苗，這數字今天再統計較準，昨晚八時媒體詢問施打率，但當時很多資料還沒上傳，所以施打率偏低。

至於醫師帶小孩打疫苗一事，柯文哲說，在美國打疫苗會可以抽樂透等各種福利誘因，但在台灣搞得好像去打疫苗要被檢調檢查、傳訊。「我也知道疫苗不是很夠」，所以倒是認為，倫理比法律重要。

柯文哲舉例，可能有疫苗接種站替民眾打完疫苗後還有剩餘劑量，但開瓶之後還是有期限，所以原則上不要浪費，每個醫師都有上過醫學倫理，相信他們會把手上的資源，做最合理、合情、合法的分配，這樣就好了，若搞得大家都不敢用剩下的劑量，這是一個畸形國家才會這樣。

柯文哲強調，台灣要成為一個正常國家，要相信每個人的善念跟善心，合法合情合理去做，這樣就好了。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）