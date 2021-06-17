快訊／龍井夫妻解隔離9天才上班就確診！兒也中　395人快篩出爐

▲台中市長盧秀燕17日下午舉行疫情記者會，龍井家族群聚再添2例 。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市今（17）日公布新增2名本土確診案例，龍井家庭群聚傳播鏈之一，27歲線上英語課程業務員的父母，分別為案13621、13622，兩人都是工廠作業員，在兒子先前確診時已匡列為接觸者。台中市政府表示，市府今日已在龍井成立前進指揮所，並設置2處快篩站，截至中午12時，快篩395人，全部陰性，呼籲鄰近居民前往快篩，確保健康安全。

市府指出，龍井區群聚案今日新增2例確診個案，已累計6人確診。案13621為案13409的58歲父親，與妻於同工廠擔任作業員，曾於5月23日與鄰居78歲老奶奶、也就是案8758共乘一台車至市場購物，6月7日結束居家隔離，8日曾至大肚自強早市購物，15日回公司上班，下午被通知兒子確診後返家隔離，16日至醫院PCR檢驗確診。

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案13622為案13409的55歲母親，與夫於同工廠擔任工廠作業員，曾於5月23與案8758共乘一台車至市場購物，6月7日結束居家隔離，8日曾至大肚自強早市購物，11、13日曾至松旺商行購物，15日回公司上班，下午被通知案13409確診返家隔離，16日至醫院PCR檢驗確診。