「苗栗單日+31」確診數直逼台北！14縣市零確診　1張圖看分佈

記者施怡妏／綜合報導
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增175例本土病例，另有19例死亡，苗栗縣今新增31例，是電子廠群聚匡列範圍內的人，另外，新竹縣新增10例，則是長照機構住民和相關人員。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。
▲0617單日確診地圖（圖／ETtoday）
指揮中心說明，案分佈以新北市87例最多，其次為臺北市34例，苗栗縣31例，新竹縣10例，桃園市7例，花蓮縣、基隆市及臺中市各2例。其中雙北地區以外縣市54例中，53例為已知感染源、1例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。
指揮中心表示，今日新增之175例本土病例，為100例男性、75例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月3日至6月16日。另外，今日新增19例死亡個案，共計為男性11位、女性8位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月8日至6月12日，確診日介於5月15日至6月14日，死亡日介於6月8日至6月15日。
▲▼0617全台總數確診地圖（圖／ETtoday）
全台今年已累計 12,314 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：
北北基
新北市 5,929 人
台北市 4,080 人
基隆市 270 人
桃竹苗
桃園市 601 人
新竹市 32 人
新竹縣 71 人
苗栗縣 497 人
中彰投
台中市 179 人
南投縣 30 人
彰化縣 250 人
雲嘉南
雲林縣 20 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 41 人
高屏
高雄市 63 人
屏東縣 33 人
宜花東
宜蘭縣 93 人
花蓮縣 67 人
台東縣 22 人
澎金馬
連江縣 4 人
澎湖縣 5 人
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