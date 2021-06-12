郵差送信憂染疫！自掏3萬元「買防毒面具」　背身上跑一整天

▲郵差先生花3萬元買防毒面具。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者施怡妏／綜合報導

台灣本土疫情升溫，加上三級警戒因素，導致宅配需求量增加，許多郵局包裹量也持續上升，天天在外四處奔波的送信人員，為了避免染疫，竟然還自掏腰包添購防疫裝備，一名網友透露，在路上看到郵差先生戴著防毒面具，因為好奇上前詢問，才知道對方自己花3萬元購買，希望能保護自己，也保護收信的民眾。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文，在工作的路上，一名戴著防毒面具的郵差先生吸引他的目光，「他的裝備令我感到好奇，什麼時候這麼體恤送信的郵差先生」。他上前詢問，才得知對方花了3萬元自行添購，因為每天要接觸到許多人，擔心在送信件時被傳染，又把病毒傳染給其他民眾，原PO也無奈表示「疫苗！疫苗？」

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▲網友們暖心送上加油打氣，「辛苦了」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文一出，網友們看了都很心疼，「在這疫情之下，他們真的是好辛苦，也很危險的工作，瞬間心裡一陣酸楚」、「辛苦受罪的第一線」、「值得，一條命幾百萬」、「國軍那些放到爛的防毒面具，可以普發一人一個了，這才是真的上戰場，防疫優先」。

中央流行疫情指揮中心9日宣布最新疫苗接種對象，而交通部也提議將計程車業、中華郵政以及外送員等列入優先打疫苗行列，針對此事，指揮官陳時中於10日下午記者會表示，現在有幾個特殊行業確實在做相關盤整，進一步等疫苗進來就會開放。