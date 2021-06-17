IC大廠欣銓併購案爆內線交易　5人不法獲利7位數...1關鍵緩起訴

▲下市股票全智科前監察人得知IC測試大廠欣銓科技公司將收購股權，竟在重大消息公布前告訴親友且陸續買進股票，獲利7位數。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃宥寧／台北報導

IC大廠欣銓公司（3264）2016年7月以每股24元溢價收購取得全智科剩餘36.16％股權，使全智科成欣銓100%持股子公司，沒想到在重大消息公布前，全智科前監察人陳榮祥竟將利多訊息告訴胞妹及親友等5人，以賺取價差不法獲利220萬餘元。士林地院審理後，認5人在案情不明時自首，並繳交犯罪所得，省去許多司法調查資源，均宣告緩刑3年以勵自新。

欣銓公司2016年7月11日向全智科表達策略結盟及股權收購意向，並初步洽談併購事宜，全智科公司內部也認同欣銓公司提出的公開收購及策略結盟提案。

重大消息明確時點：

全智科公司於2016年7月22日下午8時7分在公開資訊觀測站上傳公開收購申報書，內容為股票上櫃交易之欣銓公司擬以每股新台幣24元公開收購全智科公司已發行普通股股份總數35% 至75%。而就全智科公司2016年7月1日到22日每股收盤價介於18.7元至21.85元，等於欣銓公司以每股24元公開收購全智科公司股票，為溢價收購。

利多消息呷好逗相報：

同年7月19日陳榮祥經全智科公司財務處處長傅女得知收購案，且在同日簽署保密承諾書後，竟將消息透露給自己胞妹、2個妻舅、及自己兒子，兒子再將消息告訴郭姓岳母，岳母再開心的將消息告訴自己的郭姓妹妹。

胞妹在7月20日使用自己、丈夫及長子的證券帳戶，下單買進全智科股票，等公開消息後賣出，扣除手續費及證券交易稅後所得利益為36萬9043元。

劉姓妻舅於20、21日使用自己證券帳戶，透過電話下單方式，以每股19.7元買進2萬股全智科公司股票，待公開消息後再行賣出，扣除手續費及證券交易稅後所得利益為66萬889元；另名妻舅扣除手續費及證券交易稅後所得利益則為11萬5298元。

陳榮祥兒子陳男，在7月19日前往郭姓岳母家，將該消息告訴王女，在場的郭姓岳母基於違反內線交易告知自己胞妹。

郭姓岳母及胞妹於20日到21日使用自己證券帳戶下單買進全智科公司股票，待公開消息後再行賣出，扣除手續費及證券交易稅後所得利益各130萬7359元及34萬7803元。5人透過買賣股票價差不法獲利共220萬6392元。

犯後態度良好繳交犯罪所得獲緩刑機會：

陳姓胞妹及劉姓妻舅在調查局調查之初，檢調機關尚未明白相關案情且掌握確切證據，並主動告知如何取得內線消息過程、從事內線交易的來龍去脈清楚交代，繳交犯罪所得；而郭姓岳母及岳母胞妹坦承犯行，自動繳交所有犯罪所得並將如何從親人得知內線消息一一坦承。

士林地院仍依違反證券交易法中內線交易罪，處陳姓胞妹有期徒刑1年3月、劉姓2妻舅有期徒刑1年1月、1年2月；郭姓岳母有期徒刑1年10月、岳母妹妹有期徒刑1年7月。

審酌5人自首且繳交犯罪所得，省去許多司法調查資源，顯見均具有悔意，加上被告等人都超過六十歲，並都自稱身體不佳，且提出門診處方資料，均無前科，可見品性、素行都屬良好，因經此教訓後，當知警惕，應無再犯之虞，因認宣告之刑，以暫不執行為適當，均宣告緩刑3年，以勵自新。

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