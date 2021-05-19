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中華電信前科長勾結廠商　「假交易真貸款」詐1.25億

▲▼股票。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲中華電信員工因業績壓力勾結廠商詐領億元，士林地檢署日前偵結多人遭起訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

中華電信台北營業處第二企業客戶科前科長楊男，於2016年假借以3件採購案與朱、張姓廠商等人進行假交易、真放貸之「過水交易」合作模式，詐得1億2500萬工程款。士林地檢署依違反證券交易法、商業會計法等罪嫌起訴將張男等6人，黃男等3人緩起訴。

65歲楊俊吉擔任中華電信第二企業客戶科前科長，在2018年9月退休，卻遭爆2015、2016年涉嫌利用假交易真放貸的過水交易模式，由客戶端或專案廠商自行尋找配合廠商，再由中華電信分別與專案廠商（即採購端）簽訂採購合約、與客戶端簽訂銷售合約，專案廠商並利用以存在的設備系統，讓不知情的中華電信員工進行驗收，製作驗收文件後請款，使中華電信陷於錯誤，由中華電信公司以支付貸款的名目，將款項貸給配合過水交易的採購端公司，中華電信公司則以向客戶端業主請款的方式，由客戶端業主以支付貸款給中華電信公司為由做為還款。

楊俊吉、朱漢耀、張翼宇、謝明秋及梁家駿5人，在2016年1月台灣藝術大學演藝廳「LED反射板器材採購案」利用三方契約金額約5千多萬，由柏景騰公司及凌特公司實際負責人朱漢耀及張翼宇安排早就完工的設備驗收，再出具不實發票給與台北營運處辦理請款作業，導致台北營業處經辦人員陷於錯誤，誤認柏景騰公司有依合約內容施工，並於隔月匯5413萬餘元給與柏景騰公司。

不僅「LED反射板器材採購案」採購案，檢警同時查出2016年1月間「豐盛塑膠公司機電盤體器材採購案」柏景騰公司、燊都公司、豐盛公司與中華電信簽三方契約，工程行負責人李男提供無關的電力工程當作驗收標的，詐取1893萬餘元工程款，豐盛負責人劉男截至去年4月，尚欠1579萬元工程款。

▼中華電信遭前科長內神通外鬼詐取工程款。（圖／取自免費圖庫pexels）▲▼金錢示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

2016年4月、5月間，中華電信與柏景騰公司、傑瑞公司簽署桃園蘆竹的禾頡物流公司「物流資訊設備系統採購案」三方契約，讓中華電信誤以為施工完畢，當月撥款5700萬餘元，朱男收款後立刻分傑瑞負責人林志勳（目前遭通緝）截至去年4月，傑瑞仍欠中華電信5639萬餘元，導致中華電信受到重大損害。

檢方認定楊俊吉、梁嘉駿等人，為了使傑瑞公司等公司取得資金周轉，而中華電信員工因業績壓力大並虛增營業額，以假合約真放貸，包裝為工程採購案，過水交易，使中華電信撥工程款給客戶端指定的採購廠商，詐取工程款，不法所得共計1億2594萬4938元。

對此認楊俊吉、朱漢耀等共6人涉犯加重詐欺取財罪嫌，張翼宇、朱漢耀、劉侑叡、李逸誠又涉犯商業會計法填載不實會計憑證罪嫌；楊俊吉又犯證券交易法、把公司資金貸與他人罪嫌，從重依非常規交易罪嫌起訴；朱漢耀則從重依公司法未繳納股款罪嫌起訴；廠商方的張之漢、黃明清、楊淑卿獲緩起訴，分別繳交公庫50萬、15萬、15萬元。

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