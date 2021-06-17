　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

五角大廈為抗中　傳擬建立常設「太平洋特遣部隊」

▲美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

▲五角大廈打算以「大西洋常備海軍部隊」為藍本，打造「太平洋特遣部隊」。（圖／路透）

中央社華盛頓16日綜合外電報導

根據熟悉內部討論的兩名消息人士，美國國防部考慮在太平洋地區建立一支常設性的海軍特遣部隊，以對抗中國不斷擴張的軍事力量。

熟悉討論狀況的消息人士告訴美國政治新聞機構POLITICO，這支海軍特遣部隊將以冷戰前夕和冷戰期間北大西洋公約組織（NATO）在歐洲的「大西洋常備海軍部隊」（Standing Naval Forces Atlantic）為藍本。

「大西洋常備海軍部隊」是能迅速回應危機的快速反應部隊，多半時間在區內巡弋、參與排定的演習和靠港親善訪問。一般而言，北約各國會派出6至10艘船艦配屬在這支部隊最長6個月時間，包括驅逐艦、巡防艦和輔助艦船。

▲▼▲▼ 伯克級驅逐艦魏柏號（USS Curtis Wilbur，DDG 54）。（圖／翻攝自臉書／DDG54）

▲艦隊將由驅逐艦、巡防艦和輔助艦船組成。圖為伯克級驅逐艦魏柏號（USS Curtis Wilbur，DDG 54）。（圖／翻攝自臉書／DDG54）

要求匿名的消息人士還說，太平洋區域相關計畫也包括發起一個有代號的軍事行動，以使國防部長能分配額外經費與資源來因應中國問題。上述兩份尚未敲定的倡議，將使美國總統拜登（Joe Biden）對中國的強硬言談有實力作為後盾，也將釋出訊號，顯示美國新任政府認真壓制中國在太平洋地區的軍力擴建和挑釁行為。

相關討論源於五角大廈中國工作小組（China Task Force）的工作成果。中國工作小組3月獲拜登委派檢討國防部的中國相關政策和程序，現由國防部印太事務助理部長提名人瑞特納（Ely Ratner）領導。

最近小組已完成檢討，並向部長奧斯汀（Lloyd Austin）呈上建議。

一名國防官員應要求談論此事時強調，源自中國工作小組的計畫沒有任何一個已經定案。

他匿名表示：「為使我方行動更加同步且協調，我們正在印度洋-太平洋地區和國防部內研究多項提案。…然而正如部長所言，現在是動起來的時候，還有很多細節與特定內容尚待定案。」

曾在前總統川普（Donald Trump）時期任職於五角大廈的智庫「馬拉松倡議」（The Marathon Initiative）負責人柯伯吉（Elbridge Colby）說，傳聞的兩項倡議並非解決中國問題的萬靈藥，但仍是一個振奮人心的跡象，代表五角大廈致力把資源從中東抽調，並提升太平洋地區需求的重要性。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／拚買BNT疫苗　郭台銘深夜發3點聲明！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新加坡發現「2艘百年沉船」元代青花瓷最大量出土！　古船背景曝光

舉台灣、新加坡為例　泰總理：自產疫苗是「正確決定」

五角大廈為抗中　傳擬建立常設「太平洋特遣部隊」

拜登與普丁首次峰會「歷時3.5小時結束」　較預期短

拜登普丁首次過招　日內瓦峰會瀰漫緊張氣氛

歐盟解禁！同意台灣納入「白名單」　打過疫苗可赴歐旅行

在垃圾場花113元買大衛鮑伊肖像畫　翻漲兩千倍拍賣估超過27萬元

結褵38年⋯她提2大壺「滾燙糖水」狂淋親夫！8旬翁爆併發症慘死

南韓再傳「血小板減少」血栓！30歲男接種AZ頭痛、嘔吐...不幸死亡

亞洲1國催打疫苗出狠招　不接種手機就斷訊！公務員7月起停發薪水

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

爸見兒打針大哭頻頻安撫喊加油　萌娃「忍痛比手勢」替自己打氣

濕紙巾蓋別丟！13大妙招學起來　DIY牙刷架、零食口袋簡單又環保

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

新加坡發現「2艘百年沉船」元代青花瓷最大量出土！　古船背景曝光

舉台灣、新加坡為例　泰總理：自產疫苗是「正確決定」

五角大廈為抗中　傳擬建立常設「太平洋特遣部隊」

拜登與普丁首次峰會「歷時3.5小時結束」　較預期短

拜登普丁首次過招　日內瓦峰會瀰漫緊張氣氛

歐盟解禁！同意台灣納入「白名單」　打過疫苗可赴歐旅行

在垃圾場花113元買大衛鮑伊肖像畫　翻漲兩千倍拍賣估超過27萬元

結褵38年⋯她提2大壺「滾燙糖水」狂淋親夫！8旬翁爆併發症慘死

南韓再傳「血小板減少」血栓！30歲男接種AZ頭痛、嘔吐...不幸死亡

亞洲1國催打疫苗出狠招　不接種手機就斷訊！公務員7月起停發薪水

梅根放行了！哈利「王室群組」給看女兒照　凱特：迫不及待想見她

里拉德、嘴綠出征奧運！美男籃有望再添2球星　約基奇辭退國家隊

新加坡發現「2艘百年沉船」元代青花瓷最大量出土！　古船背景曝光

舉台灣、新加坡為例　泰總理：自產疫苗是「正確決定」

湖人迷建議卓拉蒙德底薪續約　抓猛回「你醉了」引熱議

五角大廈為抗中　傳擬建立常設「太平洋特遣部隊」

台南大姊抄拖鞋「壁咚」無罩男：不准走！警一到大逆轉…她慘被告

台中夜景餐廳「得來速」！大批車潮排隊領貨　老闆娘揭背後原因

拜登與普丁首次峰會「歷時3.5小時結束」　較預期短

【插隊打疫苗2】防疫四大防線崩潰！律師：政府面臨信任危機

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

國際熱門新聞

2艘百年沉船被發現！元代青花瓷出土

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

舉台灣為例　泰總理：自產疫苗是「正確決定」

印度神童預言成真　英國出事了！

台灣納歐盟白名單　打過疫苗可赴歐

拜普會歷時3.5小時結束　較預期短

拜登普丁首次過招　日內瓦峰會瀰漫緊張氣氛

五角大廈為抗中 傳擬建立常設太平洋特遣部隊

泰王出院後身材耳朵變形　網：是替身！

新冠症狀已改變！　新排名曝光

QS世界大學排名出爐！台灣「25校進榜」創新高

在垃圾場花113元買肖像畫　拍賣漲逾兩千倍

南韓再傳「血小板減少」血栓！他接種AZ死亡

他23歲中4.3億頭獎　狼狽現況曝光

更多熱門

相關新聞

美軍「UFO調查報告」搶先曝光！

美軍「UFO調查報告」搶先曝光！

美國國防部「不明空中現象工作小組」（UAPTF）預計25日在國會公開相關報告，備受矚目，而《紐約時報》3日搶先爆料調查結果，雖然沒有證據顯示，美軍近年觀察到的一系列「不明空中現象」是外星飛船所致，但這些目擊事件依然沒有合理解釋。德國UFO專家佩尼格（Hans-Werner Peiniger）也認為，外星人目前可能尚未造訪地球。

美媒：美軍開始為「與中國開戰」囤積彈藥

美媒：美軍開始為「與中國開戰」囤積彈藥

傳美陸戰隊赴台交流！美國防部21字回應

傳美陸戰隊赴台交流！美國防部21字回應

紐時：美開始撤軍阿富汗！7000北約兵也將撤

紐時：美開始撤軍阿富汗！7000北約兵也將撤

美撤阿富汗駐軍　出動航母轟炸機

美撤阿富汗駐軍　出動航母轟炸機

關鍵字：

五角大廈太平洋特遣部隊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

《鳥來伯》長青3月還作秀爆心律不整

男友每晚準時回家！女教師過夜一次超驚恐

莫德納全發！陳時中回應女記者「妳很敏銳」網懂暗示了

水彈灌南台！鋒面下周接力全台轉雨

賈永婕被抹黑哭了！　揭「聯手衛福部支援前線」秘辛

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

《多情》加純殺青了！網不捨：說好的婚禮呢

94歲翁昨天打疫苗　今天「人沒有了」

蛇精男染新冠痊癒整個人變了！消失5個月露面

考古學家揭露古代恐怖私刑「浸豬籠」

太陽資深記者：CP3新冠檢測陽性

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面