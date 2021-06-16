新竹市累計確診僅35人！他讚「防疫典範」　網揭3主因：足跡好掌控

▲新竹科學園區的「快速篩檢站」。（圖／新竹市府提供）

記者施怡妏／綜合報導

新冠疫情三級警戒持續，國內今年確診累計已逾1萬2千餘人，死亡人數478人，之前苗栗報發科技廠移工群聚感染，不少人擔心鄰近的新竹市也會受到波及，但新竹市累計確診人數仍維持在雙位數，就有網友表示，新竹市民下班後都乖乖回家不亂跑，長者疫苗接種也是全國最快，根本就是全台防疫典範。

該網友稍早在PTT發文，新竹市北邊有桃園，南部有苗栗，都屬於疫情的重災地區，但目前為止疫情都控制得很好，「平常市民幾乎都自己開車，不搭大眾運輸工具，下班後就回家，也不愛亂跑群聚」，疫情爆發之後一星期內就設置社區篩檢站，目前為止都沒有出現不明感染源的本土案例。

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原PO指出，最近鬧哄哄的長者疫苗接種，新竹市80歲以上長者已施打完畢，是全國最快的縣市，「疫苗接種站規劃良好，還有一大堆地方志工願意出力幫忙」，每天由新竹市長主持的防疫記者會還有滿滿的正能量，直呼「新竹市根本是全台防疫典範吧！」

▲網友們認為，新竹工程師平常都宅在家，不會有群聚染疫的風險。（圖／翻攝自PTT）

根據中央流行疫情指揮中心統計，從2021年至今（16），新竹市累計確診35人，新竹縣累計確診61人，相較於鄰近破千例的雙北，以及破百例的桃園、苗栗、台中和彰化，明顯少了很多。

對此，網友們表示，「科學園區超前部屬」、「中央出手幫忙，怕神山群被波及」、「低調強就好」、「現在WHF竹科都沒人，當然沒事啊」、「台灣經濟命脈不能倒」、「這邊居民的素質普遍不錯，還算配合」、「新竹沒捷運，沒那麼大的群聚問題」、「新竹需要的不是PCR，是DNA檢測」。

其中，許多網友提到，因為新竹市很多工程師上一整天的班，下班只想回家休息，且新竹市也沒有娛樂場所，生活很單純，「因為下班後，套房只有宅男工程師一個人」、「宅男不需要社交活動」、「無聊到機師不想來」、「新竹人假日只會去巨城，足跡太好掌控」、「不是宅在家就是在竹科輪班」。

▼0616全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）