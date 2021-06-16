郭董買BNT傳卡關！　陳時中曝「最新進度」：他非常努力

▲輝瑞/BNT疫苗及莫德納疫苗。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

鴻海創辦人郭台銘替台灣購買BNT疫苗，過程因為缺乏最重要的原廠授權書一度卡關，但經過討論，中央流行疫情指揮中心也給專案進口許可，只要取得原廠證明就放行。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布最新進度，直言「郭董事長這段時間非常努力，也提供相關的一些函件，會持續與他溝通。」

陳時中表示，相信郭董事長持續努力中，但目前談判遇到最困難的地方，就是各大疫苗廠基本上政策方向都跟國家往來，會持續跟郭董事長繼續聯絡溝通。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鴻海創辦人郭台銘購買德國BNT疫苗一事，因需有「原廠授權書」陷入卡關，目前仍朝專案方向積極協商。而中國大陸國台辦針對原廠授權書回應，「在協商一致的情況下，復星醫藥集團將會基於商業約定，履行責任和義務。」對此，陳時中鬆口表示，「BNT的原廠製造商供貨證明或授權書提出來，當然會積極辦理」。

大陸國台辦16日舉行例行記者會，發言人馬曉光表示，台灣疫情爆發後，上海復星醫藥集團表示願意將其參與研發和代理的BNT疫苗服務於台灣民眾。據了解，如果台灣團體、企業向復星採購其代理的BNT疫苗，在協商一致的情況下，復星醫藥集團將會基於商業約定，履行責任和義務。

有媒體詢問，若上海復星願意提供企業或台灣地方政府原廠授權書，中央是否會採納？陳時中則回應，若提出BNT原廠製造商的供貨證明或授權書，當然會來積極辦理。