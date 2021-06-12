劣子賭債害慘老母　債主廣播車放送「催命符」：欠錢不還雷公打死　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一名許姓男子欠了18萬賭債，避不見面！結果債主找上他的母親，不但蛋洗香雞排攤，甚至還找來宣傳車，高掛母子倆的照片，透過不斷放送來討債，讓這名母親生意做不下去，最後警方獲報將討債男子移送法辦，才讓這名母親鬆了一口氣。

▲陳姓債主（右）找來廣播車羞辱許姓男子母親，甚至還蛋洗雞排攤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名許姓男子賭六合彩，結果輸了18萬，結果許姓男子不願面對債務就躲了起來，4月25日開始，債主就跑到許姓男子母親經營的香雞排攤位要錢，一開始先恐嚇不付錢就讓她無法做生意，然後在5月1日的時候，蛋洗雞排攤，5月10日開始開來一輛宣傳車放送：「這間香雞排欠錢不還，如果打雷會被雷公打死」！而且宣傳車兩邊還有這對母子的照片與欠錢不還的字，讓許姓男子母親受不了，向警方報案。

▲陳姓債主找來廣播車羞辱許姓男子母親，甚至還蛋洗雞排攤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳姓債主找來廣播車羞辱許姓男子母親，甚至還蛋洗雞排攤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

許姓男子的母親表示自己根本不知道兒子在哪裡，也已經很久沒有聯絡，現在債主找上門，還用這種方式來討債，讓她本來已經在服用藥物控制的身心科症狀，更加嚴重，晚上都睡不著覺，對方還揚言「若不出面解決，生意不用做了」現在警方找到28歲的陳姓債主，他坦承自己的恐嚇行為，現在被警方依照依恐嚇罪與公然侮辱罪函送高雄地檢署法辦。

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