搭上駕駛班教練！小三自豪「我很緊」　被抓包上摩鐵急撇：純休息

▲新北女子與駕訓班教練上摩鐵，正宮氣炸告上法院。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新北報導

一名正宮懷孕期間發現丈夫阿宏（化名）外遇，與小三小花（化名）2度到摩鐵嘿咻，她因此情緒崩潰導致早產，憤而向小花求償100萬。法院審理時，小花辯稱到摩鐵「只是休息」，但2人並未發生關係，不過，此說法卻遭到阿宏打臉，表示她在床上的表情很享受，法官因此認定小花侵害正宮配偶權，判她須賠償正宮20萬元確定。

正宮指控，她2018年8月初懷孕9個月之際，赫然發現阿宏與小花發生婚外情，還2度上摩鐵嘿咻，她因此大受打擊，懷孕後期全程需臥床安胎，甚至早產，最後憤而對小花提告求償。

法院審理期間，小花辯稱，她與阿宏是在駕訓班認識，僅是朋友關係，自己也常常跟朋友出遊，並非只有跟阿宏，而到摩鐵也「只是休息，但未發生性行為」，更沒有介入正宮的婚姻，因此拒絕賠償。

不過，法官審理時，勘驗2人對話紀錄，發現2人討論第一次發生性行為時，阿宏曾說，「只有那麼一次，而且我那麼快就投降了」，而小花則回，「很正常啊，第一次跟我做愛的男生都很快很正常啊！」

另外，小花還對阿宏說，「跟我做愛的時候，不能看我的臉…所以你那天有看我的臉對不對？」阿宏回覆，「嗯、…就是，妳那個表情就很像待宰的羔羊，啊就是因為妳很享受，所以就會想要讓妳更舒服，然後妳更舒服的時候就嗯，衝刺太快」，對此，小花還很自豪回應，「然後又加上我那裡很緊」等。

法官審理後，依照對話紀錄認定2人姦情，小花行為已侵害到人妻配偶權，不過，法官認為正宮的焦慮等可歸咎於阿宏外遇，但安胎及早產則難以歸因於此，因此僅能索賠部分醫療費用，最終判定小花須賠償20萬元。正宮再提上訴，但二審法官仍維持原判確定。