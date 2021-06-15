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彰化神解地獄副本「今天+1」！鄉民炸鍋大讚葉彥伯：比照重大刑案

▲彰化縣衛生局長葉彥伯說明家族共餐確診。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣衛生局長葉彥伯。（圖／記者唐詠絮攝）

記者黃可昀／綜合報導

今天（15日）新增132例本土確診、8例死亡，連續三天新增案例都壓在200人以下，今天死亡案例也從二十幾降到個位數，整體疫情都在往好的方向發展。有網友觀察今天各縣市確診分布發現，彰化原本是僅次於雙北、桃園的重災區，但在1個月內就迅速壓住病毒，甚至今天出現了+1，外界忍不住大讚「也太猛了吧！」

一名網友在PTT表示，彰化經歷了先前的葡萄家族、婚宴、養生館、打麻將群聚感染事件，導致確診案例快速上升，成為疫情重災區，「各種惡意的老人像環島旅遊那個」，在種種防疫破口爆發的情況下，彰化還能把確診數控制在250例，今天甚至只有新增1例，「是怎樣弄到+1的？這警政系統抓人和衛生局匡列的能力，也太猛了吧！」

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▲▼20210615新冠肺炎本土單日新增地圖。（圖／記者楊殿宏製作）

▲6月15日各縣市確診數。（圖／記者楊殿宏製作）

另一名網友回文指出，「就彥伯認真疫調圍堵啊」，他認為這次彰化疫情能控制住，很大原因是彰化衛生局局長葉彥伯反應夠快，第一時間就進行詳細疫調，抓出確診者足跡與接觸者，「雙北這次放棄疫調真的差很多，不過話說回來，那麼多例醫院都爆了，確實也很難調查。」

網友留言，「彥伯真的蠻強的」、「彰化的疫調算及時好嗎，萬華的根本已經炸開來不及」、「不管在疫情管控還是疫苗接種，局長都超前部署」、「看去年彰化白牌車司機案件，彰化連警察都加入疫調，比照重大刑案的做法來查。」其中有網友提到，「去年他的研究沒遵守規範是另一件事」、「去年結果就是反推高危險群的確診率大概萬分之八，但其實作血清抗體應該等整個疫情結束。」

據了解，葉彥伯2004年接任彰化縣衛生局局長至今，17年來縣長經歷多次藍、綠黨輪替，但局長始終是葉彥伯沒換人做。去年（2020）4月爆發新冠肺炎後，葉彥伯徵求「無症狀但高風險者」在衛生局的追蹤下，於居家檢疫期間到醫院進行篩檢，消息曝光後引發諸多爭議，外界對他私下篩檢的想法十分不解，彰化縣長王惠美則回應「要查連我一起查！」指揮官陳時中也點出，私下篩檢有違反標準作業流程的疑慮。對此，葉彥伯強調，篩檢過程一定都按照法定程序處理，但在當時仍引來眾多反彈聲浪。

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