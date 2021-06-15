設籍才能優先打「傳長者為求疫苗跨縣市移動」　陳時中回應了

▲指揮中心，衛福部長陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

AZ捐贈新冠疫苗今日開打，75歲以上長者等染疫高風險族群為重點，指揮中心宣布不論戶籍地、居住地就近施打，然而部分地區卻傳出「設籍者優先」，讓部分長者因為排不到疫苗，想要跨縣市回到戶籍地，或者其它有疫苗縣市接種。指揮中心指揮官陳時中重申「還是就近來施打，不要造成移動」，也因為地方有這樣反應，才把第二批疫苗及早發送，讓計畫可以更完整。

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，為提升目前優先接種COVID-19疫苗對象之接種率，將於6月17日起，依各縣市75歲以上人口比率，進行第二次疫苗撥配，預計配送394,800劑。

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指揮中心說明，自6月12日起，已陸續撥配68.8萬劑(含高風險縣市及中高風險縣市額外撥配2.49萬劑)至各地方政府衛生局，提供第一類至第六類優先對象(包括「第一類至第三類尚未接種第一劑疫苗者」、「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75歲以上長者」)接種。為提升前揭對象接種率，本次疫苗配送量是以各縣市75歲以上長者人口數之26%核估，同時考量疫情風險程度，高風險縣市（臺北市、新北市）增配10%，中高風險縣市（桃園市、臺中市、基隆市、苗栗縣及彰化縣）增配5%，合計配送 385,800劑。加上前次疫苗撥配量，預估可讓全臺75歲以上長者接種率至少達53%。

指揮中心指出，另考量部分縣市及離島縣市交通不便、疫苗配送不易且醫療資源相較不足，指揮中心規劃「離島-偏遠地區擴大接種計畫」，額外撥補臺東縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣共9,000劑疫苗，提供縣市依轄內接種需求規劃疫苗接種作業，其中連江縣撥配量將提前於6月16日配送。