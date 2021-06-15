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蝙蝠女怒批「實驗室洩露論無根據」　紐時：中國搞神祕讓人難信服

▲▼石正麗。（圖／CFP）

▲「蝙蝠女」石正麗對新冠病毒源於武漢病毒研究所的說法矢口否認。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

新冠病毒在全球肆虐已逾1年，然而病毒的起源為何，仍是個未解之謎。就在世界衛生組織（WHO）即將對新冠起源展開2度調查之際，被稱為「蝙蝠女」的中國病毒學家石正麗，卻罕見表示，病毒源於實驗室洩漏的說法「毫無根據」，但《紐約時報》卻指出，中國愛搞神秘的做法，讓石正麗的說辭難以被證實。

據《紐時》報導，在過去，多數的科學家對於「實驗室洩露論」並不抱持認可的態度，然而，隨著美國總統拜登在5月27日，下令情報單位盡快釐清病毒起源後，「實驗室洩露論」便再度成為人們的關注點，也有越來越多的科學家認為，人們應該對所有導致疫情的可能性抱持開放態度。

▲▼武漢病毒研究所。（圖／達志影像／美聯社）

▲越來越多科學家認為，應對病毒是否從武漢病毒研究所洩露一事，再度進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

長期從事蝙蝠病毒研究的武漢病毒研究所（WIV）病毒學家石正麗，是美國政界與科學家公認的關鍵人物，因為她將決定世界是否能了解，造成疫情大流行的新冠病毒是否來自中國的實驗室。然而，石正麗最近在接受《紐時》的採訪時，罕見地對「實驗室洩露論」進行驗證否認，並決定捍衛WIV與中國的聲譽。

石正麗激動地表示，這些指控都是「毫無根據」的，「我不清楚情況怎麼會演變成現在這樣，一個無辜的科學家不斷被人潑髒水」。針對有報導指出，WIV在疫情爆發前，就有3名員工曾出現相關症狀一事，石正麗也矢口否認並表示，「WIV從未接獲相關報告，如果可能的話，你能提供這3個人的名字，以利我們查核？」

《紐時》報導稱，石正麗的部分蝙蝠病毒實驗，是在生物安全第2等級（BSL-2）的實驗室中進行的，這些實驗室的安全性較其他實驗室來得低，因此也引發外界質疑，是否有危險的病原體從不安全的實驗環境中「溜」了出來。

▲▼WHO團隊前進武漢調查疫情起源。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO今年初曾派遣專家團隊前進武漢調查，WHO最近宣布，即將再度對新冠起源展開2度調查。（圖／達志影像／美聯社）

對此，石正麗反駁道，目前沒有證據顯示，蝙蝠病毒會直接感染人類，所以中國才在BSL-2的實驗室進行研究，她的實驗室也從未秘密研究任何病毒，因此她必須對所有外界的質疑進行驗證否認。石正麗強調，她和WIV一直與WHO和全球科學界有著密切合作，但現在卻頻被質疑，「這是一種完全不信任的猜測」。

石正麗坦言，病毒溯源政治化一事，已讓她失去調查的熱情，目前她轉而關注新冠疫苗和新病毒的特點，但《紐時》在報導中卻指出，儘管石正麗信誓旦旦表示，新冠病毒與WIV無關，但中國愛搞神秘的做法，讓石正麗的說辭難以被證實。

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