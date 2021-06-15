金門AZ疫苗今開打！長者一早湧診所施打　醫師：盼有效減少致病率

記者林名揚／金門報導

金門縣獲配的1萬1200劑AZ疫苗12日到貨，並分配到縣內的9家合約院所，包括金門醫院及烈嶼院區、5鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所、吾家診所，而所有疫苗也於15日正式開打。另外，縣府也另外規劃各鄉鎮4座疫苗接種站，將於16日開打。

▲金門疫苗開打 。（圖／記者林名揚攝）

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縣府表示，由於近日密集協調及調查各項施打作業，縣府也於14日再次召開疫苗下鄉及大型接種站規劃工作協調會議，確認提供包括金城體育館、金湖體育館、金沙國中體育館及金寧中小學體育館等4座大型場館當作疫苗接種場所，並配合黃卡到貨於16日開打，對象為75歲以上長者，以及65歲以上的原住民。

對此，民政處也已快速完成調查75歲以上長者施打意願，並針對75歲以上長者、65歲以上原住民仍以雙軌制進行，第一是自行預約；另一個就是讓長者能夠更方便、更就近，避免各院所湧入大量施打人潮，因此規劃金城體育館、金湖體育館、金沙國中體育館及金寧中小學體育館等4個大型場館來供施打。

縣府表示，由於烈嶼地區人數較少，鄉公所也將協助接送長者到衛生所接種，15日起也會發出通知單，讓長者知道自己是何時、何地施打疫苗，屆時公所也會派交通車接送長者。至於行動不便、臥病在床的長者，預定在4個大型場館施打完畢之後，於下禮拜由醫護人員直接到家做施打服務。

另外，大型場館原定15日開打，但因受限到疫苗接種紀錄卡（黃卡）及接種標貼，目前僅剩2000餘張，且已分配到9家醫療院所，其餘的中央15日才會寄出，考量黃卡是重要的就醫憑證，因此這4個大型場館施打日是從16日開始。

縣府提到，民政處運用金門鄰里綿密的關係及特性，利用民政系統的優勢，在二日內就調查完成75歲以上長者施打意願，讓相關訊息及防疫政策迅速地傳遞到每個村里、每個家庭，也要讓此次大規模的疫苗施打，達到不群聚、又快速的目標。