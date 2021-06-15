北市成德市場打疫苗　游淑慧曝三亂象「老人爬3樓像跑障礙賽」

▲游淑慧不忍老人打疫苗要爬三層樓，搞得像障礙賽。（圖／翻攝游淑慧臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

全台長者今開放接種疫苗，北市85歲長者15日依通知單以及線上預約指定地點到現場等候，台北市議員游淑慧也到現場了解狀況，並點出三項缺失，長輩非常辛苦，不但高溫排隊， 有一些施打點還像障礙賽一樣，考驗長輩的體力。

日本贈台的124萬劑AZ疫苗，台北市獲配7萬劑，其中包括中央寄放的1.2萬劑；13日開放85歲以上長者、65歲以上原住民進行網路預約，預約成功者於15日、16日依照簡訊通知時間，前往指定地點接種。

游淑慧指出，第一、預約系統的排序和現場施打排序不一樣，造成爭議。多處施打點根本不管預約系統排序，現場再搶一次、先排先贏；打個疫苗都好像必須層層關卡、殺出重圍，搶預約、搶排隊。第二、安排的場所不適當，打疫苗就像城市障礙賽。

游淑慧表示，施打的對象是85歲以上長者，市府居然天兵的安排在學校和市場的「3樓」。康寧國小原本安排在3樓，結果昨天很多里民打給里長反應，今天現場緊急跟衛生局及教育局溝通協調， 改為在一樓施打 。但成德市場，卻仍然維持3樓施打，長輩要嘛慢慢等市場內狹小的電梯，要嘛拄著拐杖慢慢爬到三樓，「打疫苗像是城市障礙賽一樣，在33度的高溫中排隊、前進、等待。」

第三、群聚風險；游淑慧說，今天如預料會施打熱烈，而85歲以上長者大部分還需要家人陪伴， 因此許多施打點都大排長龍，瞬間湧入百人以上等候，許多現場也沒有維持一定安全距離。

游淑慧強調，目前台灣的篩檢率還是偏低， 無症狀或輕症的感染病患，可能還潛藏社區裡面，讓群聚施打造成一定風險。她感嘆，期待疫苗的急迫心情，讓大家再辛苦也要去！唉。

▼北市民生國小施打疫苗。（圖／記者黃國霖攝）

