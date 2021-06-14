TCL創辦人：大陸解決高階晶片問題「至少需要5年」

▲TCL科技集團創辦人、董事長李東生。（圖／翻攝中國企業家論壇）



記者蔡紹堅／綜合報的

大陸TCL科技集團創辦人、董事長李東生近日表示，中國科技產業要擺脫封鎖還需要時間，比如解決高端晶片問題，至少需要5年的時間，「如果5年之後國內能夠將5nm晶片製造設備完全國產化，就已經很了不起了。」

據陸媒報導，李東生在中國企業家論壇年會上指出，全球化過程中，中國製造已經走向世界，與跨國企業同台競技。完成了從效率領先到生產、產品和技術領先的轉變，在全球競爭中形成顯著的比較優勢。

李東生認為，經濟全球化是大勢所趨，不是某些國家或政治人物能夠逆轉的，美國企圖打壓中國科技產業發展的意圖從目前來看並沒有實現，「短期內，全球產業鏈不會也無法與中國脫鉤。從長期看，中國經濟規模和國內市場將不斷擴大，產業的競爭力將不斷提升，這是全球經濟格局中最確定的趨勢之一。」

不過，李東生也提到，中國科技產業要擺脫封鎖還需要時間，比如解決高端晶片問題，至少要5年時間，「中國晶片的發展的瓶頸在兩個方面，一個是製造工藝、能力和技術團隊和美日韓還是有較大差距，此外受限晶片核心製造裝備，若5 年之後國內能夠將5nm 晶片製造設備完全國產化，就已經很了不起了。」

另外，李東生還說，目前晶片供應短缺的情況，將在未來3到6個月逐漸解決。

▼中芯國際。（圖／CFP）

