提前慶祝警察節！高雄警友辦事處贈「防疫背包」超實用

▲警察節前夕，新興分局警友辦事處與分局長共同致贈防疫背包給辛苦的警察同仁。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，站在防疫第一線的員警功不可沒！為體恤員警防疫期間執勤的辛勞，高雄新興分局警友辦事處主任與分局長特地在端午節與警察節前夕準備防疫背包、消毒噴霧瓶贈送給分局內的員警，對警察來說，防疫背包不僅實用更兼具防疫功能，是份很實用的小禮物。

▲警察節前夕，新興分局警友辦事處與分局長共同致贈防疫背包給辛苦的警察同仁。（圖／記者黃子倩翻攝）

每年的6月15日是一年一度的警察節！有鑒於近期疫情嚴峻，員警積極投入並協助各項防疫工作，包含疫調、市場人流管制、協尋居家隔離失聯者和外籍人士等工作，工作內容繁重、相當辛苦；新興分局警友辦事處主任表示，警察平時得要維護社會治安相當辛勞，現在為防堵國內疫情延燒及配合政府防疫工作，在執勤上染疫風險隨之提升，同時今年因為疫情的關係警察節相關活動都停止辦理，為了對投入防疫工作的員警表達感謝之意，因此特地在端午節、警察節前夕，到新興分局向辛苦守護治安、力抗疫情的所有同仁表達感謝，並贈送精美背包。

▲防疫背包內裝有剋病毒消毒噴霧瓶。（圖／記者黃子倩翻攝）

而這個由警友辦事處與分局長共同贈送的防疫背包，內含剋病毒消毒噴霧瓶，除了要為警察同仁加油打氣，並提醒員警執勤時要特別注意防疫安全，希望藉此能夠提供更多安全防護力，保護警察、避免被看不見的病毒攻擊。

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