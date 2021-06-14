快訊／每人應普發1.5萬　綠委轟政府：別「關在辦公室」想政策

記者徐政璿／台北報導

國內疫情延燒，行政院推出紓困4.0方案，長期替勞工發聲的民進黨立委陳瑩日前表示，目前仍有8百萬以上的勞工沒辦法獲得補助，因此她主張應該普發每人1.5萬元的補助金。她今（14日）再度砲轟政府，不要再繼續「關在辦公室」想政策，所有勞工應該排富之後普發現金。

▲陳瑩呼籲紓困每人發1.5萬。（圖／陳瑩（Ying Chen）臉書）

陳瑩表示，紓困政策不是不好，是獻策的人，把「既有制度」想的太完美，把「實際情形」想的太單純。

陳瑩指出，紓困把可能受影響的對象都納入，但為什麼還是那麼多的抱怨? 因為「獻策的人」希望透過目前規劃完善的「既有制度」，將有限資源送到急需照顧的對象，但「獻策的人」根本不知道嗎？那完善的「既有制度」在實際執行上，其實是漏洞百出的制度。

陳瑩再度重申「所有勞工應該排富之後普發現金」，她表示，「我的建議不是檄文，也不是要找麻煩，但是要用這種千瘡百孔的既有制度發補助，只會導致怨聲載道引發更多不滿」。

陳瑩抨擊，還是苦口婆心的想再跟「獻策的人」說，不要再繼續緣木求魚，不要再繼續「關在辦公室」想政策，各行各業都有「薪資補助」，但「政府照顧企業」後，絕大多數企業已自顧不暇，怎麼還會依照「既有制度」照顧勞工？趕快把事業單位勞工納入個人補助，才是正道。

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