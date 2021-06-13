紓困4.0領不到？南投夜市大亨提供攤商3萬無息貸款　網讚太佛心

▲寶島時代村董事長江欽良實施無息貸款方案，提供給草鞋墩人文觀光夜市的攤販紓困。（圖／翻攝「草鞋墩人文觀光夜市」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情嚴峻，第三級疫情警戒再次延長，導致夜市等小本生意業者仍無法營運，南投縣最負盛名的草鞋墩人文觀光夜市攤商們生計普遍出現困難；寶島時代村董事長江欽良推出無息貸款方案，提供給夜市攤販紓困，每攤最高3萬元，讓網友大讚：「太佛心了！」、「全台灣最強的老闆！」

中央疫情指揮中心在5月15日宣布全國三級警戒，各地夜市應聲關閉，至今近一個月無法營生，即使在6月28日如期解封也還有長達2周時間，政府推出的紓困4.0方案又有排富等門檻，各行各業叫苦連天。

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▲寶島時代村董事長江欽良實施無息貸款方案，提供給草鞋墩人文觀光夜市的攤販紓困。（圖／翻攝「草鞋墩人文觀光夜市」臉書粉專）

草鞋墩夜市團隊指出，江欽良日前要求團隊在最短時間內協助攤商辦理貸款，團隊也在兩天時間內擬定相關流程，並在11日當天開始讓有需要的攤商前往申請，並當下領取現金，目前已有超過30家攤商順利取得貸款。

草鞋墩夜市目前有300多家攤商家，夜市團隊表示本次紓困貸款除了免利息，也規定待夜市恢復正常營運時，次月再開始分期還款，讓攤商不必背負急於還款的壓力、希望大家可以一同度過此次難關。

江欽良和草鞋墩夜市團隊的善舉讓網友好評不斷，有人感動表示「人間疾苦只有您懂」、「給團隊一萬個讚」，也有人承諾「疫情節（結）束後要以行動支持草屯夜市」。



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