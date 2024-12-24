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統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

統神（左1）與蹦闆（右1）在《拳上》出場費就超過新台幣1,000萬元。（鍇睿國際提供）

▲統神（左1）與蹦闆（右1）在《拳上》出場費就超過新台幣1,000萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年《拳上》主要成本包含選手酬勞、歌手演出費、小巨蛋場租及硬體設施，總額雖不便公布，但僅是統神與蹦闆的出場費就超過新台幣1,000萬元。鍇睿國際董事長暨CEO顏宥騫透露，網紅價碼需經過談判協商，「有名人開價過高，最終只能放棄。」

除了現場票房及贊助合作，單集隨選付費（Pay-Per-View）的線上觀看也是《拳上》重要營收來源，去年及今年皆與中華電信Hami Video合作推出直播收費服務，今年也在鍇睿國際YouTube頻道推出付費轉播服務。

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臺灣格鬥運動營運長Billy Drummed表示，除了現場觀眾，也要給螢幕前的觀眾最好的體驗。

▲臺灣格鬥運動營運長Billy Drummed表示，除了現場觀眾，也要給螢幕前的觀眾最好的體驗。

臺灣格鬥運動營運長Billy Drummed有豐富舞台及幕後製作經驗，曾以《英雄聯盟》2023世界大賽舞台總監的身分，隨團隊獲美國運動電視艾美獎「傑出電競賽事報導獎」。他表示，為了滿足螢幕前觀賞《拳上》的觀眾，從攝影機運鏡到畫面規劃，都須精心設計。「畢竟未能親臨現場的人，都是潛在受眾。」

Billy Drummed舉例，去年《英雄聯盟》世界大賽總決賽在韓國首爾高尺巨蛋吸引約4萬6,000名觀眾進場，但線上同一時間約有600萬人（未包含中國大陸）觀看，「這是很可觀的數字，證明線上市場的巨大潛力。」

鍇睿國際今年在台北和平籃球館舉辦《英雄聯盟》PCS夏季總決賽。（鍇睿國際提供）

▲鍇睿國際今年在台北和平籃球館舉辦《英雄聯盟》PCS夏季總決賽。

最近拳王泰森（Mike Tyson）與網紅傑克保羅（Jake Paul）的「世紀拳賽」透過Netflix直播，吸引全球超過6,500萬個帳戶同時在線觀看。鍇睿國際董事長暨CEO顏宥騫表示，未來若資金允許，《拳上》也將考慮邀請國際名人參賽，吸引海外觀眾，擴大線上付費觀看的收益。


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