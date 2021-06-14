Android 12 beta 2動手玩：隱私還給用戶、更直觀的操作與網路選項

▲Andrdoi 12 beta 2 更新測試。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Google I/O 2021 期間，正式公開的 Android 12 Beta 測試版本提供 Material You 的全新使用者介面大幅更新、針對隱私與安全也強調讓用戶提供更高的透明度與控制權，並且有效讓 CPU 效能減少了多達 22％，這次在 Beta 2 版本又提供了五項新功能。

Android 12 系統持續以應景的甜點名 Snow Cone 甜筒冰淇淋為開發者代號。Google 工程副總裁 Dave Burke表示，Android 12 開發的方向以更直觀、性能更好、更安全三大目標為核心開發，設計上重新考慮了整個體驗，從顏色到形狀、光線和動作，使 Android 12 在一種稱為 Material You 的單一設計語言下更具表現力、動態與客製化。

在性能上進行了是有史以來大量而深入的投資，從基礎系統性能和電池壽命到系統服務變化、媒體質量和性能，以及用於優化應用程式的新工具。在 Beta 2 版本推出之後，他更進一步指出，Android 12 Beta 是 Android 歷史上下載與安裝次數最多的系統版本。

▲Google稱Android 12 Beta 是 Android 歷史上下載與安裝次數最多的系統版本。（圖／記者洪聖壹攝）

Google 於 6 月 10 日向 Pixel 用戶推送 Android 12 Beta 2，主要增加了 Google I/O 2021 期間已經說明過的幾個功能，包括：

一、隱私資訊：

這是 Android 12 系統針對隱私權政策的改進當中，修改幅度最多的地方。在「隱私資訊主頁」當中，可以快速、精確看到過去 24 小時內的隱私資訊使用紀錄，並且將之前的隱私使用紀錄合併到下方，讓使用者可以快速找到自己手機當中包括麥克風、鏡頭、位置、人體感測器、日曆、檔案、簡訊、聯絡人、通話紀錄、附近位置、電話、體能活動等敏感資訊被應用程式取用過的痕跡，這包括應用程式取用敏感資訊時間在內都被詳細記錄，使用者可以很快的點選相關應用程式，更改應用程式取用權限。

▲新增全新「隱私資訊主頁」。（圖／記者洪聖壹攝）

二、麥克風與鏡頭使用通知：

蘋果公司在 iOS 14 當中提供了相機與麥克風取用顯示是以綠色亮點，這是基於隱私保護的需求而設計，現在在 Android 12 則是有了全新「麥克風和鏡頭指示器」（Mic and camera indicators ），記者實測，只要打開相機，在手機訊號的位置就會出現大約 3 秒相機圖示，讓用戶知道應用程序何時使用設備的相機、麥克風。

▲加入相機與麥克風啟用通知畫面。（圖／記者洪聖壹攝）

Google 要求開發者必須要重新檢查應用程式針對麥克風與相機鏡頭的取用權限，如果已經「不小心」取得用戶敏感資訊，那麼請立即刪除。

三、麥克風與相機啟用權限：

在 Android 12 Beta 2 新增了鏡頭與麥克風的快速設定，讓用戶可以立即禁用應用程式對麥克風和鏡頭使用，一但開啟這項功能，原本透過麥克風或者鏡頭收集資料的所有應用程式將收到空白的影音內容，系統會處理通知用戶啟用應用程式功能的訪問權限。Google 同時針對開發者提供全新的 APISensor Privacy Manager，藉此檢查裝置是否支援切換。

▲允許用戶自訂麥可風與相機取用權限。（圖／記者洪聖壹攝）

四、剪貼板讀取通知：

這個也是 iOS 14 的新功能，當應用程式在讀取剪貼板的內容的時候，系統會在螢幕頂端跳出通知。類似的功能現在也出現在 Android 12 Beta 2，主要目的是讓使用者可以了解何時可以從剪貼板讀取資料時，快速取用自己複製內容，而相較 iOS 14 在頂端通知複製了什麼資料，Android 12 設定在底部通知，但是如果剪貼內容是在同一個應用程式複製的，Android 12 不會再顯示剪貼通知（Toast），原因是會盡量減少讀取用戶使用行為。

▲減少取用用戶使用痕跡。（圖／記者洪聖壹攝）

五、網際網路：

更新到 Android 12 beta 2 之後，無論是狀態欄、快速設定、系統設定裡面的網際網路（internt）功能，都會把所有跟網路有關的連線設定整合在一起，這是 Google 首次把行動網路、喜愛網路跟公用網路整合在一起，目的很單純，就是讓用戶更簡單、更直覺的設定網路。

▲整合網路功能。（圖／記者洪聖壹攝）

初步來看，Android 12 並非外界認為只是單純更改使用者介面外觀，而是默默加入許多新的功能，目的都在讓使用者更直覺的使用功能越來越複雜的智慧型手機，這包括複雜的隱私設定功能，像是這次的隱私資訊應該是 Android 12 的一個重頭戲。在效能方面，記者實測，這次更新之後，手機並沒有卡頓情形，使用上反而更為流暢。依照 Android 團隊的計畫表，Android 12 正式版預計在秋天上線，最快就會跟著 9 月份的 Made by Google 活動當中開放更新，依照往例，Google Pixel 系列手機可以很快的獲得新系統更新。