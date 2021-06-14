　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Android 12 beta 2動手玩：隱私還給用戶、更直觀的操作與網路選項

▲Andrdoi 12 beta 2 更新測試。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Google I/O 2021 期間，正式公開的 Android 12 Beta 測試版本提供 Material You 的全新使用者介面大幅更新、針對隱私與安全也強調讓用戶提供更高的透明度與控制權，並且有效讓 CPU 效能減少了多達 22％，這次在 Beta 2 版本又提供了五項新功能。

Android 12 系統持續以應景的甜點名 Snow Cone 甜筒冰淇淋為開發者代號。Google 工程副總裁 Dave Burke表示，Android 12 開發的方向以更直觀、性能更好、更安全三大目標為核心開發，設計上重新考慮了整個體驗，從顏色到形狀、光線和動作，使 Android 12 在一種稱為 Material You 的單一設計語言下更具表現力、動態與客製化。

在性能上進行了是有史以來大量而深入的投資，從基礎系統性能和電池壽命到系統服務變化、媒體質量和性能，以及用於優化應用程式的新工具。在 Beta 2 版本推出之後，他更進一步指出，Android 12 Beta 是 Android 歷史上下載與安裝次數最多的系統版本。

▲Google稱Android 12 Beta 是 Android 歷史上下載與安裝次數最多的系統版本。（圖／記者洪聖壹攝）

Google 於 6 月 10 日向 Pixel 用戶推送 Android 12 Beta 2，主要增加了 Google I/O 2021 期間已經說明過的幾個功能，包括：

一、隱私資訊：

這是 Android 12 系統針對隱私權政策的改進當中，修改幅度最多的地方。在「隱私資訊主頁」當中，可以快速、精確看到過去 24 小時內的隱私資訊使用紀錄，並且將之前的隱私使用紀錄合併到下方，讓使用者可以快速找到自己手機當中包括麥克風、鏡頭、位置、人體感測器、日曆、檔案、簡訊、聯絡人、通話紀錄、附近位置、電話、體能活動等敏感資訊被應用程式取用過的痕跡，這包括應用程式取用敏感資訊時間在內都被詳細記錄，使用者可以很快的點選相關應用程式，更改應用程式取用權限。

▲新增全新「隱私資訊主頁」。（圖／記者洪聖壹攝）

二、麥克風與鏡頭使用通知：

蘋果公司在 iOS 14 當中提供了相機與麥克風取用顯示是以綠色亮點，這是基於隱私保護的需求而設計，現在在 Android 12 則是有了全新「麥克風和鏡頭指示器」（Mic and camera indicators ），記者實測，只要打開相機，在手機訊號的位置就會出現大約 3 秒相機圖示，讓用戶知道應用程序何時使用設備的相機、麥克風。

▲加入相機與麥克風啟用通知畫面。（圖／記者洪聖壹攝）

Google 要求開發者必須要重新檢查應用程式針對麥克風與相機鏡頭的取用權限，如果已經「不小心」取得用戶敏感資訊，那麼請立即刪除。

三、麥克風與相機啟用權限：

在 Android 12 Beta 2 新增了鏡頭與麥克風的快速設定，讓用戶可以立即禁用應用程式對麥克風和鏡頭使用，一但開啟這項功能，原本透過麥克風或者鏡頭收集資料的所有應用程式將收到空白的影音內容，系統會處理通知用戶啟用應用程式功能的訪問權限。Google 同時針對開發者提供全新的 APISensor Privacy Manager，藉此檢查裝置是否支援切換。

▲允許用戶自訂麥可風與相機取用權限。（圖／記者洪聖壹攝）

四、剪貼板讀取通知：

這個也是 iOS 14 的新功能，當應用程式在讀取剪貼板的內容的時候，系統會在螢幕頂端跳出通知。類似的功能現在也出現在 Android 12 Beta 2，主要目的是讓使用者可以了解何時可以從剪貼板讀取資料時，快速取用自己複製內容，而相較 iOS 14 在頂端通知複製了什麼資料，Android 12 設定在底部通知，但是如果剪貼內容是在同一個應用程式複製的，Android 12 不會再顯示剪貼通知（Toast），原因是會盡量減少讀取用戶使用行為。

 

▲減少取用用戶使用痕跡。（圖／記者洪聖壹攝）

五、網際網路：

更新到 Android 12 beta 2 之後，無論是狀態欄、快速設定、系統設定裡面的網際網路（internt）功能，都會把所有跟網路有關的連線設定整合在一起，這是 Google 首次把行動網路、喜愛網路跟公用網路整合在一起，目的很單純，就是讓用戶更簡單、更直覺的設定網路。

▲整合網路功能。（圖／記者洪聖壹攝）

初步來看，Android 12 並非外界認為只是單純更改使用者介面外觀，而是默默加入許多新的功能，目的都在讓使用者更直覺的使用功能越來越複雜的智慧型手機，這包括複雜的隱私設定功能，像是這次的隱私資訊應該是 Android 12 的一個重頭戲。在效能方面，記者實測，這次更新之後，手機並沒有卡頓情形，使用上反而更為流暢。依照 Android 團隊的計畫表，Android 12 正式版預計在秋天上線，最快就會跟著 9 月份的 Made by Google 活動當中開放更新，依照往例，Google Pixel 系列手機可以很快的獲得新系統更新。

ET快訊
JKF女郎赴美打疫苗！　「在車上就可打」還領禮物：跟得來速一
全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Android 12 beta 2動手玩：隱私還給用戶、更直觀的操作與網路選項

蘋果 AirTag 完全攻略：三大模式告訴你好不好用

防疫在家不無聊！Panasonic JX650系列震撼視聽　Android TV打造專屬娛樂中心

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

換我守護你 感謝醫護最前線

輔大音樂才女拍居家跳傘片爆紅　網見「幕後花絮」笑翻：悶瘋了XD

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

Android 12 beta 2動手玩：隱私還給用戶、更直觀的操作與網路選項

蘋果 AirTag 完全攻略：三大模式告訴你好不好用

防疫在家不無聊！Panasonic JX650系列震撼視聽　Android TV打造專屬娛樂中心

吳念庭「美聲」打招呼　迎來最後一場交流賽：會繼續努力！

陸選秀《街舞4》導師「全是KPOP偶像出身」！　韓網酸爆：貴國沒人才？

最想對決學長江少慶　楊竣翔爆料他國中時期的驚人傳說

為增重吃到快吐？台東大學楊竣翔養成游擊砲報選秀

網友無情批評　王柏融當做是給他們很大的樂趣

還原與約基奇口角衝突　布克：我認為他不是惡意的

嬌生疫苗受汙染「銷毀200萬劑」　南非廠加速生產

金剛第一次立蛋成功！　炫耀樂喊「站起來了」…釣出小嫻超閃回應

合約年揮別不適應 　王柏融：當最後一年、放手一搏

是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」：10分鐘就開始行動

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

3C家電熱門新聞

Panasonic JX650系列震撼視聽

iPhone 13新色「寶寶藍」太美

蘋果AirTag 完整動手玩

谷歌安卓12實測：隱私還政於民

音響玩家遇上「百年日系家電精品」也沉迷

Netflix下架犬夜叉等13部影片

FB上互搜就變...「建議好友」？

iPhone壞了修不修？2種狀況直接換新機

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

iPhone 12 Pro 前後代日夜拍對決

直接用IG「開房間」！支援臉書開啟多P視訊聊天室　最多容納50人

iOS 14.5「表情符號」圖庫更新！

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

冷氣開整天更省？專家：不一定準

更多熱門

相關新聞

你的Chrome安全嗎？　Google釋出更新修補八組「高風險」資安漏洞

你的Chrome安全嗎？　Google釋出更新修補八組「高風險」資安漏洞

Google 在週三釋出 Chrome 91.0.4472.101 安全性更新，一共有多達 14 組漏洞要修補，其中 8 組被列為「高風險」以上層級，也有利用微軟 Windows 10 的零日漏洞。

Google濫用市場力壟斷廣告業務　法國罰74億

Google濫用市場力壟斷廣告業務　法國罰74億

Google公開防疫六招協助台灣防疫

Google公開防疫六招協助台灣防疫

報紙收入下降是因「網媒興起」？谷歌委託研調：分類印刷廣告損失所致

報紙收入下降是因「網媒興起」？谷歌委託研調：分類印刷廣告損失所致

谷歌新耳機Pixel Buds A亮相

谷歌新耳機Pixel Buds A亮相

關鍵字：

Android 12Android 12 betaGoogle

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

端午禁忌「男女不宜行房」！

即／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

JKF女郎赴美打疫苗！停車場就可打：跟得來速一樣

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

黃光芹捐醫護遭檢舉：衛福部憑什麼查我水表？

別只搶泡麵！12款「超耐放蔬菜」必買

陳時中「已買500台救命神器」被噓爆！HFNC廠員工揭密

BTS師弟打斷發言！娜璉驚「瞪大雙眼」

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面