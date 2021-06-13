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WHO二度調查新冠起源　譚德塞認了：不排除「武漢實驗室洩漏論」

▲▼G7高峰會在英國康瓦耳（Cornwall）登場。（圖／路透）

▲G7高峰會12日的議程聚焦於新冠大流行相關議題。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

在英國卡比斯灣（Carbis Bay）舉行的第47屆七大工業國組織高峰會（G7 Summit），12日的議程聚焦於全球疫情大流行相關議題，各國領導人也針對新冠爆發的可能起源進行討論。世界衛生組織（WHO）證實，他們將把所有可能列入考量，其中也包含極具爭議性的「武漢實驗室洩漏論」。

據《天空新聞》報導，G7的國家領導人在高峰會中，與WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），就新冠病毒所帶來的危機與避免未來大流行再次發生的措施進行討論。譚德塞事後向記者證實，追查新冠的起源是避免類似悲劇再次發生的重要方法，因此WHO即將展開新冠病毒來源的第2階段調查。

▲▼WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞承認，WHO對「武漢實驗室洩漏論」抱持開放態度。（圖／達志影像／美聯社）

譚德塞補充，WHO對所有起源的可能性都抱持開放的態度，因此才需要展開第2階段的調查，來充分了解新冠病毒，然而「這一切都取決於中國政府的透明與合作」。

此外，譚德塞也呼籲各國應「加快速度，為貧國提供更多疫苗」，他挑戰G7領導人在明年的G7高峰會前，至少為全世界70%的人口接種疫苗，「我們需要110億劑疫苗來完成這個目標，因此我們歡迎G7慷慨捐贈疫苗」。

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