抗寄生蟲藥物「伊維菌素」列新冠指引？　指揮中心明專家會議討論

▲醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情延燒，最近一期《美國治療學雜誌》期刊報告指出，使用抗寄生蟲藥物伊維菌素（ivermectin），可結束全球大流行。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，明天會搜集資料提報專家會議討論，讓專家小組做決定。

該篇期刊報告指出，印度、巴西與秘魯新冠患者接受「伊維菌素」治療後，死亡率、恢復時間和病毒清除率都大幅改善；另有研究指出，在疫情嚴重地區，每月服用2至4天的伊維菌素，預防病毒效果與注射疫苗相當。

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報告另提到，「英國實證醫學諮詢團體」與「伊維菌素推薦發展委員會」也表示，近期審查相關文獻與臨床證據，確認藥物可增加患者存活率，建議各國政府應無條件開放使用，以預防新冠肺炎。

對於期刊建議，羅一鈞表示，伊維菌素並非抗病毒藥物，跟去年一度納入指引的奎寧一樣是老藥新用，印度是因為沒有其他藥物可選，所以才將其納作治療之用。

羅一鈞另提到，部分印度治療機構的確宣稱治療效果不錯，也有發表在美國期刊上，但非頂尖期刊，歐盟與美國食藥署對於該藥物在新冠肺炎角色上尚無定論，研究證據也不強，但指揮中心依然會搜集相關資料，明天在專家小組會議上討論。