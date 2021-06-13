快訊／2萬6323人成功取號！北市疫苗預約首日　101處接種院所額滿

記者袁茵／台北報導

北市獲配7萬劑AZ疫苗，13日上午8時有175處施打點開放85歲以上長者、65歲以上原住民長者預約。台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，已有2萬6323人成功取號，101處接種院所額滿。

台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對疫苗預約系統、北市高市疫苗分配爭議、傳統市場人流管制執行狀況進行回應。

台北市政府數據顯示，疫苗預約系統首日狀況，截至13日下午2時30分，已有2萬6323人成功取號，101處接種院所額滿。

有關疫苗如何施打，柯文哲12日說明，由於北市僅分配到7萬，扣除中央寄放的1.2萬，北市第一至第六類民眾，總計僅能施打5.8萬劑。其中85歲以上長者（設籍在北市、民國25年12月31日前出生的長者），以及65歲以上原住民的部分，將於13日早上8點開放網路預約，呼籲家中的孩子一定要幫忙幫長輩預約。

北市共佈建28家地區醫院、12家聯醫門診部、135家社區診所，讓市民各自點選方便的區域預約。為防止數位落差，不會使用網路的市民，也將透過里幹事、里長寄放通知單，讓市民了解接種疫苗資訊，並協助安排就近接種。

▼柯文哲說明北市最新防疫措施。（圖／北市府提供）