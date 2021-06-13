快訊／陽明山馬槽橋「涼亭突竄大火」燒到剩支架！警消急灌救

▲馬槽橋涼亭燒毀。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺、陳羿妏／台北報導

台北市北投區、陽明山國家公園馬槽橋上一座涼亭今（13日 ）上午7時許發生火警，警消獲報後，立即派員到場灌救。現場無人傷亡，惟火勢撲滅後，該涼亭已燒毀，僅剩支架。至於詳細起火原因，仍待調查釐清。

警消指出，13日上午7時48分接獲通報指出，馬槽橋附近涼亭發生火災，遂出動10輛水箱車、2輛特種車、1輛救護車及32名人員，不過警消人員到場時，無其他人員在場，現場無人受傷，而經撲滅火勢後，涼亭已燒毀。